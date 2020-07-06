Представлен Xiaomi Mi Smart Band 4C: другая жизнь с новым именем

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Малайзия как-то незаметно стала одним из приоритетных рынков для Xiaomi. Именно эта страна первой получила Redmi 9A и Redmi 9C, а сегодня компания представила здесь Xiaomi Mi Smart Band 4C. Выйдет ли этот фитнес-браслет с таким именем на другие рынки, сведений нет. Но он точно не будет продаваться там, где доступен Redmi Band.

Характеристики

Объясняется невозможность соседствовать на одном рынке двух носимых гаджетов просто — Xiaomi Mi Smart Band 4C стал переименованным Redmi Band. Удостоилось устройство 1,08-дюймового TFT-дисплея разрешением 200х128 точек с пиковой яркостью 200 нит, аккумулятора емкостью 130 мАч, который обеспечит 14 дней автономной работы. Зарядка батарейки осуществляется через порт USB-A.

Xiaomi Mi Smart Band 4C предлагает поддержку 5 спортивных тренировок, сможет сосчитать пройденные шаги и сожженные калории, измерит пульс и проанализирует фазы сна. Получил девайс защищенное исполнение, что позволит совершать с ним погружение в воду на глубину до 50 метров. С ним пользователь будет получать сообщения о входящих звонках и уведомлениях, а также сможет управлять музыкой.

Оценили фитнес-трекер в $23.

Источник: tizenhelp