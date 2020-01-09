Представлен защищенный смартфон Cat S32

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Вот уже несколько лет на рынке существуют телефоны под маркой Cat. В производство устройств вливается немало денег, но большой популярности они так и не снискали. Продажи буксуют и аппараты Cat предпочитает небольшая группа пользователей, которым нравится дизайн защищенных мобильников, и они не ограничены в деньгах, ведь просит за свои творения компания неприлично много.





Очередной пример переоцененного неубиваемого смартфона был показан на выставке CES 2020. Речь идет о модели Cat S32, которая получила 5-дюймовый дисплей разрешением HD+, бюджетный четырехъядерный чип Helio A22 и 3 Гб оперативной памяти.





Оснастили новинку флеш-накопителем на 32 Гб, фронтальной камерой на 5 Мп и основной одиночной на 13 Мп. Имеется аккумулятор емкостью 4200 мАч, чип NFC, 3,5 мм разъем для наушников, порт microUSB, поддержка Bluetooth 5.0, GPS и Wi-Fi. Работает аппарат под управлением операционной системы Android 10.





Заключен Cat S32 в ударопрочный и водонепроницаемый корпус, защищенный по классу IP68, и он сертифицирован по военному стандарту MIL-STD-810G. Оценили смартфон в таком исполнении в 299 евро.





Источник: bgr.in