Представлена портативная колонка Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker всего за $20

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Xiaomi представила компактную портативную колонку Mi Outdoor Bluetooth Speaker. Оценили ее в $20 и это топ за свои деньги. Остается надеяться, что новинка появится на глобальном рынке, ведь на данный момент ее можно приобрести только в Индии.

Колонка получила корпус из прорезиненного пластика и обладает защитой от брызг IPX5. Доступна она только в черном цвете и своим внешним видом очень напоминает Google Home Mini.

Внутри скрывается аккумулятор емкостью 2000 мАч и одного заряда должно хватить на 20 часов воспроизведения музыки. За звук отвечает динамик мощностью 5 Вт. Заявленный уровень громкости — 115 дБ, а частотный диапазон составил от 20 Гц до 20000 Гц. Для усиления низких частот имеется встроенный пассивный излучатель.

Из прочих особенностей Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker стоит отметить наличие микрофона, выхода AUX и разъема microUSB, поддержку голосовых ассистентов и Bluetooth 5.0. Динамик совместим как с устройствами на Android, так и iOS.

Источник: androidcentral.com