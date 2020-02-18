Представлены LG K61, K51S и K41S: защищенный корпус, квадрокамера и большой экран

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В 2016 году LG взялась за создание бюджетных моделей и на свет появилась линейка K. Чего-то выдающегося смартфоны этой серии не предлагали, были дороговаты и своей начинкой выгодно не отличались на фоне устройств «беспородных» китайских конкурентов.





Не стали прорывными и новые доступные модели: LG K61, K51S и K41S. Всех дебютантов объединяет наличие восьмиядерных процессоров (модели чипов не раскрываются), FullVision-дисплея диагональю 6,5 дюйма, сканера отпечатков пальцев на задней панели и аккумулятора на 4000 мАч.





Имеется модуль NFC, адаптер Bluetooth 5.0 и основная камера с 4 датчиками. Все новинки облачены в защищенный корпус, сертифицированный по стандарту MIL-STD-810G и есть поддержка DTS: X 3D Surround Sound для реалистичного 7,1-канального звука в наушниках. LG K41S получил каплевидный вырез под фронталку, а две другие модели — круглый в верхнем левом углу.





Одной из привилегий LG K61 стал дисплей разрешением FullHD+. Внутри стоит чип с тактовой частотой 2,3 ГГц, имеется 4 Гб оперативной памяти, флеш-модуль на 64/128 Гб, фронтальная 16 Мп камера и на тыльной стороне выстроились в ряд датчики на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.





Для LG K51S приготовили матрицу разрешением HD+, процессор с пиковой частотой 2 ГГц, 3 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 64 Гб, селфи-камеру на 13 Мп и основной модуль с сенсорами 32 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 2 Мп.





В основе LG K41S стоит чип с тактовой частотой 2 ГГц, имеется экран разрешением HD+, 3/32 Гб памяти и фронталка на 8 Мп. Набор датчиков в основной камере идентичен тому, что предлагает LG K51S.





В продажу смартфоны поступят во втором квартале нынешнего года и тогда же будут объявлены и цены на них.





Источник: slashgear.com