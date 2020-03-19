Представлены Nokia 5.3 и Nokia 1.3: практичные смартфоны с самым необходимым

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Коронавирус поставил производителей смартфонов в одинаковые условия, заставив их устраивать онлайн-конференции для анонса новинок. Сегодня пришел черед для HMD Global показать свои новинки.

В 2020 году двигать продажи компании должны Nokia 5.3 и Nokia 1.3. Первый из новичков получил четыре камеры и особенно производитель подчеркнул тот факт, что модель гарантировано получит Android 11 и Android 12. За сумму от 189 евро пользователю предлагается смартфон на базе Snapdragon 665 с 3/4/6 Гб оперативки, флеш-модулем на 64/128 Гб и экраном диагональю 6,5 дюйма при скромном разрешении 1600х720 точек.

Емкость аккумулятора составила 4000 мАч, есть 8 Мп фронталка с диафрагмой f/2.0, чип NFC, слот для карт microSD до 512 Гб и выделенная кнопка для Google Assistant. Набор датчиков на тыльной стороне такой: 13 Мп (f/1.8) + 5 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (датчик глубины).

HMD Global один из тех производителей, кто продолжает развивать линейку устройств в рамках программы Android Go. Очередной делегат в немногочисленную нишу — Nokia 1.3. Характеристики под стать бюджетнику: чип Snapdragon 215, 1 Гб оперативки, флеш-модуль на 16 Гб, селфи-модуль на 5 Мп и основная камера на 8 Мп.

Питает аппарат батарейка на 3000 мАч, экран диагональю 5,7 дюйма разрешением 1520х720 точек и руководит работой устройства облегченная версия Android 10. На прилавках магазинов смартфон появится в апреле по цене 89 евро.

Источник: andro4all