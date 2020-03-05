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  • Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками

05.03.2020 1003 4

Классический подход для китайской компании, которая только набирает силу на рынке — предлагать флагманы по доступной цене. Их задача привлечь внимание и аналогичным способом поступила Realme с X2 Pro и X50 Pro. Но делать продажи компании должны массовые модели по более привлекательной цене. Именно такие народные модели Realme 6 и Realme 6 Pro были сегодня представлены в Индии.

 

Новинки предложили недурственные характеристики по вполне вменяемой цене. Компромиссов, правда, тут тоже хватает. Своя оболочка — один из них. Так что же предлагают смартфоны?

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 1

 

Что сходного в новинках


Сам производитель заявляет, что серия Realme 6 «стала самым большим обновлением за всю историю линейки». Что, впрочем, логично. Первой страной, где новинки будут доступны, станет Индия, но в ближайшие недели или месяцы они появятся в Китае, Европе, Африке и Юго-восточной Азии.

 

Интересным выглядит преемственность новинок: Realme 6 придет на смену Realme 5 Pro, а Realme 6 Pro преемник Realme X. Объединяет оба смартфона 90-герцовые дисплеи с частотой дискретизации 120 Гц, датчик Samsung ISOCELL Bright GW1 на 64 Мп в основной камере, аккумулятор емкостью 4300 мАч, быстрая 30-ваттная зарядка VOOC Flash Charge 4.0 и боковой сканер отпечатков пальцев.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 2

 

Производитель декларирует 1 час для полной зарядки батарейки. Имеется двухдиапазонный Wi-Fi, порт USB Type-C и операционная система Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI. Смартфоны не получили сертификат IP, но производитель заявляет, что они защищены от брызг благодаря герметичным уплотнениям на всех разъемах.

 

Realme 6


Realme 6 доступен в белом и синем цветах, оснащен 6,5-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, чипом Helio G90T, 4/6/8 Гб оперативки и флеш-модулем на 64/128 Гб, селфи-камерой Sony IMX471 на 16-мегапикселей со светосилой f/2.0 и поддержкой Bluetooth 5.0.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 3

 

Основная камера включает четыре датчика: 64 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, f/2.3) + 2 Мп (датчик глубины, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, 4 см, f/2.4). Экран прикрывает защитное стекло Gorilla Glass 3 и есть слот для карт microSD до 256 Гб. Габариты корпуса составили 162,1х74,8х8,9 мм при весе 191 грамм.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 4

 

Realme 6 Pro


У Realme 6 Pro с аппаратной платформой поинтереснее — 8-нанометровый Snapdragon 720G. Диагональ дисплея выросла до 6,6 дюйма при разрешении FullHD+, а защищает его Gorilla Glass пятого поколения. Фронталка сдвоенная и в пару 16 Мп датчику дали широкоугольный сенсор на 8 Мп с диафрагмой f/2.2.

 

Основная камера Pro-версии аналогична Realme 6, но с один существенным изменением: датчик глубины заменили на 12 Мп телеобъектив с 20-кратным гибридным зумом и апертурой f/2.5. Обещана UIS-стабилизация и продвинутый ночной режим.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 5

 

К преимуществам модели также стоит отнести суперлинейный динамик, поддержку Dolby Atmos, Hi-Res и Bluetooth 5.1. На выбор два цвета: синий и оранжевый. Флеш-накопитель UFS 2.1 вместимостью 64/128 Гб с возможностью расширения картами памяти до 256 Гб, а оперативной памяти 6/8 Гб. Весит смартфон 202 грамма и его габариты 163,8х75,8х8,9 мм.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 6

 

Сколько стоят


В Индии Realme 6 будет доступен с 11 марта в трех версиях: 4/64 Гб — $177, 6/128 Гб — $205 и 8/128 Гб — $218. Смартфон Realme 6 Pro можно будет прикупить с 13 марта за $232 версию с 6/64 Гб, за модификацию с 6/128 Гб запросили $246 и с 8/128 Гб — $259.

 

Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками – фото 7

 

Кроме того, в рамках презентации было объявлено, что фитнес-браслет Realme Band поступит в продажу 6 марта по цене $20.

 

Источники: gadget﻿s, phoneradar, phoneradar

Realme 6 Realme 6 Pro Realme Helio G90T Snapdragon 720G
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 05.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 4
 
INN
Индусам самое лучшее, что там глава Реалме на камасутру к ним ездит, такие привелегии)))
А если серьезно присматривал в подарок Х2, теперь такая бомба на амолед с 120Гц
05.03.2020 11:28
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Игорь
Хм...еще один псевдоэрудит... Ты с чего взял, что экраны AMOLED?
05.03.2020 11:38
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INN
Я не задрот сидящий в новостях о технологиях, читающтй типа на Редми 4х на IPS и обсирающий новые дисплеи. Тебя никого не напоминает?)) Тебе точно понравится новый браслет на ips за 20$ на котором нихрена не увидеть на солнце.
05.03.2020 12:30
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Денис Шестеринський
я себе уже хочу proшку
05.03.2020 11:08
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Представлены Realme 6 и Realme 6 Pro: доступные смартфоны с флагманскими фишками