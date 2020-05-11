Представлены Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A: бюджетные долгожители с чипами MediaTek

2133

Вот уже два года как на рынке присутствует бренд Realme и энтузиазма ему не занимать. Компания стремится вверх в табеле рангов производителей мобильных устройств и наращивать продажи призвана новая линейка Realme Narzo, ориентированная на «поколение Z». Сегодня состоялась премьера Realme Narzo 10 и Realme Narzo 10A, получившие чипы MediaTek и емкие аккумуляторы.

Самым технически продвинутым среди двух дебютантов стал Realme Narzo 10 на базе Helio G80 и по своим параметрам он является клоном Realme 6i. Его укомплектовали 6,5-дюймовым дисплеем разрешением 1600х720 точек, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем вместимостью 128 Гб.

Имеется фронталка на 16 Мп со светосилой f/2.0, операционная система Android 10 с фирменной оболочкой Realme UI и основная камера с 4 модулями: 48 Мп (f/1.8) + 8 Мп (широкоугольный, угол обзора 119 градусов) + 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (монохромный).

Автономность работы Realme Narzo 10 обеспечивает батарейка емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 18 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 4, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C и 3,5 мм аудиоджек. Продажи смартфона начнутся в Индии с 18 мая по цене $158.

Realme Narzo 10А упростили по большинству параметров и от Narzo 10 тут дисплей, емкость аккумулятора и программная составляющая. Чип здесь Helio G70, оперативной памяти 3 Гб и встроенной 32 Гб. Разрешение фронталки уменьшили до 5 Мп и на тыльной стороне установили три датчика: 12 Мп (f/1.8) + 2 Мп (портретный, f/2.4) + 2 Мп (макросъемка, f/2.4). Технология быстрой зарядки обошла стороной эту модель и порт тут microUSB. Старт продаж намечен на 22 мая и запросили за Narzo 10A $112.

Источник: xatakandroid