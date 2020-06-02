Представлены Samsung Galaxy M11 и Galaxy M01: эконом-смартфоны

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Сегодня в Индии Samsung представила свой бюджетник Galaxy M01. Это простой и заурядный продукт, который не вызывает большого интереса. Но сила бренда и дистрибуция свое дело сделают, Galaxy M01 может довольно неплохо раскупаться на том же индийском рынке.





Samsung Galaxy M01





Оснастили смартфон Infinity-V дисплеем диагональю 5,71 дюйма разрешением HD+ (1520х720 пикселей) и в верхней его части находится капля-вырез для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Основная камера получила два датчика на 13 Мп + 2 Мп. Бюджетность новинки выдает отсутствие сканера отпечатков пальцев.









Аппаратная основа Galaxy M01 — Snapdragon 439. Имеется 3 Гб оперативной памяти и 32 Гб постоянной с возможностью ее расширения посредством карты microSD до 512 Гб (слот отдельный). Емкость аккумуляторной батареи составила 4000 мАч и есть поддержка Dolby Atmos. Доступен смартфон в черном, фиолетовом и синем цветах по цене $119.





Samsung Galaxy M11





Официально представила компания сегодня и Galaxy M11, информация о котором ранее не раз мелькала в сети. В этой модели пошли на установку 6,4-дюймового экрана разрешением HD+, чипа Snapdragon 450, 3/4 Гб оперативной памяти и флеш-накопителя вместимостью 32/64 Гб.





Смартфону досталась селфи-камера на 8 Мп, тройная основная 13 Мп + 5 Мп (широкоугольный сенсор) + 2 Мп (датчик глубины) и аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт. Дактилоскопический датчик установили на тыльной стороне.

За Galaxy M11 с 3/32 Гб памяти запросили $146, а покупка версии с 4/64 Гб обойдется в $173.

Источник: Samsung







