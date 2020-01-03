Представлены Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite

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Samsung не относится к тем производителям, которые предпочитают выпускать облегченные версии своих флагманов. Но в 2020 году компания решила изменить собственную стратегию и выпустила лайт-версии премиальных устройств.





Сегодня состоялась официальная премьера Samsung Galaxy S10 Lite и Galaxy Note 10 Lite. Оба смартфона очень схожи друг с другом, а главные отличия сводятся к аппаратной платформе, оформлению основной камеры и поддержке стилуса.









Samsung Galaxy S10 Lite





Lite-версия Galaxу S10 имеет немало внешних отличий от своего старшего собрата. От флагманов тут хороший дисплей, топовый процессор и много памяти. Габариты корпуса составили 162,5х75,6х8,1 мм при весе 186 грамм. Следы экономии читаются на тыльной крышке, которую изготовили из глянцевого пластика.





Смартфон укомплектовали Super AMOLED Infinity-O дисплеем диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 точек. Фронталку вписали в О-образный вырез по центру верхней части матрицы и в ее основе лежит модуль на 32 Мп со светосилой f/2.2.





Оснастили Samsung Galaxy S10 Lite чипсетом Snapdragon 855, 6/8 Гб оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 Гб. В наличии батарейка емкостью 4500 мАч, быстрая 15-ваттная зарядка, наэкранный сканер отпечатков пальцев и слот для карт microSD до 1 ТБ.





Основная камера предлагает три сенсора: 48 Мп (f/2.0) + 12 Мп (широкоугольная, f/2.2) + 5 Мп (макросъемка, f/2.4). Руководит работой новинки интерфейс One UI 2.0 на базе Android 10. Доступен смартфон в трех цвета: белый, черный и синий. В Европе его намерены продавать за 649 евро, а в России он будет доступен по цене 44 900 рублей уже в этом месяце.





Samsung Galaxу Note 10 Lite





До недавнего времени те, кто хотел получить в пользование смартфон с поддержкой стилуса, вынуждены были раскошелиться на покупку дорого устройства серии Galaxy Note или присмотреть что-то очень простое у компании LG. Теперь же есть альтернатива — Galaxy Note 10 Lite с рядом упрощений по начинке.

Размеры аппарата составили 163,7х76,1х8,7 мм при весе 198 грамм. Одно из упрощений — отсутствие защиты от пыли и влаги. На тыльной стороне установили нетипичный для смартфонов Samsung квадратный модуль основной камеры.





Экран здесь Super AMOLED разрешением 2400х1080 пикселей при диагонали 6,7 дюйма. Селфи-модуль на 32 Мп с диафрагмой f/2.2, и он вписан в круглое отверстие.





Смартфону достался фирменный чип Exynos 9810, 6/8 Гб оперативки, флеш-модуль на 128 Гб, аккумулятор емкостью 4500 мАч, чип NFC и ОС Android 10 с надстройкой OneUI 2.0. В комплект входит зарядное устройство мощностью 15 Вт, которому под силу зарядить батарейку от 0 до 100% за 95 минут.





Основная камера обладает тем же набором датчиков, что и у Galaxy S10 Lite: 48 Мп + 12 Мп + 5 Мп. Важная деталь — наличие 3,5 мм аудиоразъема для наушников. Запросили за смартфон 599 евро.





Источник: xataka.com







