Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra
Samsung анонсировала флагманское семейство Galaxy S21
До Mobile World Congress 2021, которая пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, остается больше месяца и Samsung в очередной раз решила проигнорировать выставку в части анонса новых флагманов. Она достаточно существенно опережает события и ломает привычный ритм премьер.
Сегодня на мероприятии Galaxy Unpacked 2021 представили серию Galaxy S21. Уже стало традицией, что компания выпускает трио новинок, где наряду с «обычным» Galaxy S21 и его увеличенной Plus-версией на свет явили ультимативный Galaxy S21 Ultra, который предлагает почти максимум технологий. Объективно, каких-то кардинальных изменений в характеристиках новинок вы не найдете. Компания лишь «подправила» ряд параметров и перевела свои флагманы на 5-нм чипы.
Чуть позже к этой троице должен примкнуть Galaxy S21 FE, но произойдет это, скорее всего, во второй половине следующего года. Сейчас подробно расскажем о сегодняшних дебютантах.
Кардинальных изменений в дизайне лицевой стороны, если брать предшественников, корейцы производить не стали. Galaxy S21 предлагает плоский, а Plus и Ultra версии слегка изогнутый и почти лишенный рамок экран, металлический ободок, фронталку четко по центру верхней части и чуть скошенную по краям «спинку». Только выступающий блок основной камеры выглядит как наплыв на корпус и в ряде моделей его выделили за счет цветового оттенка.
Площадка тыльной камеры разного размера — у младшей и средней версии она поизящнее, у старшей он более громоздкая из-за разного количества камер. Компания решила поэкспериментировать с оформлением основной камеры серии Galaxy S21, экстерьер которой кто-то посчитает достойным стать экспонатом музея дизайнерских казусов. Только Ultra получила тыльную панель из стекла, а Galaxy S21/S21+ предлагают корпус из армированного пластика и от стекла тут явно отказались из соображений снижения конечной стоимости.
Габариты новинок вы найдете в таблице характеристик, и лишь скажем, что с 6,2-дюймовым дисплеем Galaxy S20 кажется компактным для наших дней аппаратом. В числе достоинств этой модели — легкий вес. По нынешним меркам 171 грамм это ни о чем. А вот старшие собратья и весят посолиднее, и габаритами вышли отнюдь не миниатюрными.
Экраны у всех представителей Galaxy S21 — по последнему слову моды и техники: Dynamic AMOLED, HDR10+ и частота обновления 120 Гц. Сама матрица адаптивная и способна подстраивать герцовку исходя из отображаемого контента в диапазоне от 48 Гц до 120 Гц (в Ultra 10 — 120 Гц). В поверхность дисплея встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и тут Samsung впереди конкурентов всех с датчиком 3D Sonic Sensor Gen, который всего пару дней назад был представлен на CES 2021. Главное отличие от предшественников — QuadHD+ разрешение теперь только у Galaxy S21 Ultra, тогда как две «младшие» модели получили FullHD+. Скорее всего, пошли на это только бы добиться прироста по автономности.
Впервые в серии Galaxy S один из флагманов, а это Galaxy S21 Ultra, получил поддержку сенсорного слоя от Wacom для работы со стилусом. В комплект электронное перо не входит.
Для новых флагманов серии Galaxy S21 компания приготовила свежий процессор Exynos 2100, именно в таком исполнении флагманы будут продаваться у нас. Для рынка США и Китая будут модели на Snapdragon 888. В теории по производительности должен был быть паритет, но первые результаты указывают на то, что Samsung вновь не смогла создать чип, способный дать бой флагманскому процессу от Qualcomm и имидж «вечно второй» не разрушен.
Объем оперативной памяти у базовой версии и Galaxy S21 Plus составил 8 Гб и постоянной 128/256 Гб, а топовый Galaxy S21 Ultra получил 16 оперативки и флеш-накопитель на 128/256/512 Гб. Если кто-то надумает «грустить» из-за объема встроенной памяти, то не стоит. Все новинки поддерживают карты памяти до 1 ТБ, но придется пожертвовать второй SIM-картой.
Телефоны поддерживают быструю зарядку на 25 Вт, но в комплект поставки адаптер питания теперь не включен. Зарядку придется докупать и Samsung третья после Apple и Xiaomi, которая пошла по пути неполного комплекта поставки. Емкость аккумуляторов такая: Galaxy S21 — 4000 мАч, Galaxy S21+ — 4800 мАч и Galaxy S21 Ultra — 5000 мАч. На фоне предшественников емкость батарейки осталась неизменной у базового флагмана и уберверсии, а вот Plus добавили 300 мАч.
О фронтальных камерах говорить нечего, так как троица получила ровно такие же камеры, что была в «двадцатках». По-прежнему выделили Ultra-версию, установив 40 Мп датчик. Если посмотреть на характеристики основной камеры, то станет очевидным, что и тут компания особо не усердствовала, камеры Galaxy S21 и Galaxy S21+ перекочевали от предшественников. Основные изменения связаны с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения, где AI-алгоритмы дорабатывать кадры. Появилась функция Director`s View (для быстрого переключения между камерами при съемке видео), а также режим Vlogger View (одновременная съемка на тыльную камеру и селфи). Усовершенствованы режим стабилизации Super Steady, Space Zoom и 8К-съемка.
А вот с камерой Galaxy S21 Ultra другое дело. С точки зрения фото это самый продвинутый аппарат серии, где пошли по пути установки двух телеобъективов: 3-кратный зум-объектив и 10-кратный зум-объектив. Здесь Samsung проделала большую работу, чтобы позволить создавать снимки с приближением.
Смартфоны серии Galaxy S21 появятся в продаже 29 января по цене:
- Galaxy S21 — от $799;
- Galaxy S21+ — от $999;
- Galaxy S21 Ultra — от $1200.
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Galaxy S21
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Galaxy S21+
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Galaxy S21 Ultra
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Дисплей
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6,2 дюйма, FullHD+ (2400х1080 точек) Dynamic AMOLED 2X (421ppi)
120 Гц, 1300 нит, Goriila Glass Victus
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6,7 дюйма, FullHD+ (2400х1080 точек) Dynamic AMOLED 2X (394ppi)
120 Гц, 1300 нит, Goriila Glass Victus
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6,8 дюйма, QuadHD+ (3200х1440 точек) Dynamic AMOLED 2X (515 ppi)
120 Гц, 1500 нит, Goriila Glass Victus
|
Операционная система
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Android 11.0,
OneUI 3.1
|
Android 11.0,
OneUI 3.1
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Android 11.0,
OneUI 3.1
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Процессор
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Exynos 2100: 5 нм, 64-бит, восьмиядерный (1хCortex-X1, 3хCortex-A78 и 4хCortex-A55)
Snapdragon 888: 5 нм, 64 бит, восьмиядерный (Kryo 680 до 2,84 ГГц)
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Оперативная память
|
8 Гб RAM (LPDDR5)
|
8 Гб RAM (LPDDR5)
|
12/16 Гб RAM (LPDDR5)
|
Постоянная память
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128/256 Гб
|
128/256 Гб
|
128/256/512 Гб
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Камера
|
Основная
|
-Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2
- Широкоугольная: 12 Мп, 1.8μm, f/1.8, OIS
- Телефото: 64 Мп, 0.8μm, f/2.0, OIS
|
Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2
- Широкоугольная: 12 Мп, 1.8μm, f/1.8, OIS
- Телефото: 64 Мп, 0.8μm, f/2.0, OIS
|
Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2
- Широкоугольная: 108 Мп, 0.8μm (12 Мп 2.4μm), f/1.8, OIS
- Телефото: 10 Мп, 1.22μm, f/2.4, OIS, 3х
- телефото:10 Мп, f/4.9, 1,22 μm, 10х, DepthVision
|
Селфи
|
10 Мп, f/2.2, 1,2 μm
|
10 Мп, f/2.2, 1,2 μm
|
40 Мп, f/2.2, 0,7 μm
|
Аккумулятор
|
4000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
|
4800 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
|
5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт
|
Безопасность
|
Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица
|
Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица
|
Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица
|
Защита от воды
|
IP68
|
IP68
|
IP68
|
Размеры
|
151,7х71,2х7,9 мм
|
161,4х75,6х7,8 мм
|
165,1х75,6х8,9 мм
|
Вес
|
171 грамм
|
202 грамма
|
228 грамм
|
Дополнительно
|
стереодинамики
|
стереодинамики
|
поддержка S Pen, стереодинамики
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