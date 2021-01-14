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Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra

14.01.2021 1057 0

Samsung анонсировала флагманское семейство Galaxy S21

До Mobile World Congress 2021, которая пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, остается больше месяца и Samsung в очередной раз решила проигнорировать выставку в части анонса новых флагманов. Она достаточно существенно опережает события и ломает привычный ритм премьер.

 

Сегодня на мероприятии Galaxy Unpacked 2021 представили серию Galaxy S21. Уже стало традицией, что компания выпускает трио новинок, где наряду с «обычным» Galaxy S21 и его увеличенной Plus-версией на свет явили ультимативный Galaxy S21 Ultra, который предлагает почти максимум технологий. Объективно, каких-то кардинальных изменений в характеристиках новинок вы не найдете. Компания лишь «подправила» ряд параметров и перевела свои флагманы на 5-нм чипы.

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 1

 

Чуть позже к этой троице должен примкнуть Galaxy S21 FE, но произойдет это, скорее всего, во второй половине следующего года. Сейчас подробно расскажем о сегодняшних дебютантах.

 

Кардинальных изменений в дизайне лицевой стороны, если брать предшественников, корейцы производить не стали. Galaxy S21 предлагает плоский, а Plus и Ultra версии слегка изогнутый и почти лишенный рамок экран, металлический ободок, фронталку четко по центру верхней части и чуть скошенную по краям «спинку». Только выступающий блок основной камеры выглядит как наплыв на корпус и в ряде моделей его выделили за счет цветового оттенка.

 

Площадка тыльной камеры разного размера — у младшей и средней версии она поизящнее, у старшей он более громоздкая из-за разного количества камер. Компания решила поэкспериментировать с оформлением основной камеры серии Galaxy S21, экстерьер которой кто-то посчитает достойным стать экспонатом музея дизайнерских казусов. Только Ultra получила тыльную панель из стекла, а Galaxy S21/S21+ предлагают корпус из армированного пластика и от стекла тут явно отказались из соображений снижения конечной стоимости.

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 2

 

Габариты новинок вы найдете в таблице характеристик, и лишь скажем, что с 6,2-дюймовым дисплеем Galaxy S20 кажется компактным для наших дней аппаратом. В числе достоинств этой модели — легкий вес. По нынешним меркам 171 грамм это ни о чем. А вот старшие собратья и весят посолиднее, и габаритами вышли отнюдь не миниатюрными.

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 3

 

Экраны у всех представителей Galaxy S21 — по последнему слову моды и техники: Dynamic AMOLED, HDR10+ и частота обновления 120 Гц. Сама матрица адаптивная и способна подстраивать герцовку исходя из отображаемого контента в диапазоне от 48 Гц до 120 Гц (в Ultra 10 — 120 Гц). В поверхность дисплея встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и тут Samsung впереди конкурентов всех с датчиком 3D Sonic Sensor Gen, который всего пару дней назад был представлен на CES 2021. Главное отличие от предшественников — QuadHD+ разрешение теперь только у Galaxy S21 Ultra, тогда как две «младшие» модели получили FullHD+. Скорее всего, пошли на это только бы добиться прироста по автономности.

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 4

 

Впервые в серии Galaxy S один из флагманов, а это Galaxy S21 Ultra, получил поддержку сенсорного слоя от Wacom для работы со стилусом. В комплект электронное перо не входит.

 

Для новых флагманов серии Galaxy S21 компания приготовила свежий процессор Exynos 2100, именно в таком исполнении флагманы будут продаваться у нас. Для рынка США и Китая будут модели на Snapdragon 888. В теории по производительности должен был быть паритет, но первые результаты указывают на то, что Samsung вновь не смогла создать чип, способный дать бой флагманскому процессу от Qualcomm и имидж «вечно второй» не разрушен.

 

Объем оперативной памяти у базовой версии и Galaxy S21 Plus составил 8 Гб и постоянной 128/256 Гб, а топовый Galaxy S21 Ultra получил 16 оперативки и флеш-накопитель на 128/256/512 Гб. Если кто-то надумает «грустить» из-за объема встроенной памяти, то не стоит. Все новинки поддерживают карты памяти до 1 ТБ, но придется пожертвовать второй SIM-картой.

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 5

 

Телефоны поддерживают быструю зарядку на 25 Вт, но в комплект поставки адаптер питания теперь не включен. Зарядку придется докупать и Samsung третья после Apple и Xiaomi, которая пошла по пути неполного комплекта поставки. Емкость аккумуляторов такая: Galaxy S21 — 4000 мАч, Galaxy S21+ — 4800 мАч и Galaxy S21 Ultra — 5000 мАч. На фоне предшественников емкость батарейки осталась неизменной у базового флагмана и уберверсии, а вот Plus добавили 300 мАч.

 

О фронтальных камерах говорить нечего, так как троица получила ровно такие же камеры, что была в «двадцатках». По-прежнему выделили Ultra-версию, установив 40 Мп датчик. Если посмотреть на характеристики основной камеры, то станет очевидным, что и тут компания особо не усердствовала, камеры Galaxy S21 и Galaxy S21+ перекочевали от предшественников. Основные изменения связаны с возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения, где AI-алгоритмы дорабатывать кадры. Появилась функция Director`s View (для быстрого переключения между камерами при съемке видео), а также режим Vlogger View (одновременная съемка на тыльную камеру и селфи). Усовершенствованы режим стабилизации Super Steady, Space Zoom и 8К-съемка.﻿

 

Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra – фото 6

 

А вот с камерой Galaxy S21 Ultra другое дело. С точки зрения фото это самый продвинутый аппарат серии, где пошли по пути установки двух телеобъективов: 3-кратный зум-объектив и 10-кратный зум-объектив. Здесь Samsung проделала большую работу, чтобы позволить создавать снимки с приближением. 

 

Смартфоны серии Galaxy S21 появятся в продаже 29 января по цене:

  • Galaxy S21 — от $799;
  • Galaxy S21+ — от $999;
  • Galaxy S21 Ultra — от $1200.

 

Galaxy S21

Galaxy S21+

Galaxy S21 Ultra

 

 

Дисплей

6,2 дюйма, FullHD+ (2400х1080 точек) Dynamic AMOLED 2X (421ppi)

120 Гц, 1300 нит, Goriila Glass Victus

6,7 дюйма, FullHD+ (2400х1080 точек) Dynamic AMOLED 2X (394ppi)

120 Гц, 1300 нит, Goriila Glass Victus

6,8 дюйма, QuadHD+ (3200х1440 точек) Dynamic AMOLED 2X (515 ppi)

120 Гц, 1500 нит, Goriila Glass Victus

Операционная система

Android 11.0,

OneUI 3.1

Android 11.0,

OneUI 3.1

Android 11.0,

OneUI 3.1

 

Процессор

Exynos 2100: 5 нм, 64-бит, восьмиядерный (1хCortex-X1, 3хCortex-A78 и 4хCortex-A55)

Snapdragon 888: 5 нм, 64 бит, восьмиядерный (Kryo 680 до 2,84 ГГц)

Оперативная память

8 Гб RAM (LPDDR5)

8 Гб RAM (LPDDR5)

12/16 Гб RAM (LPDDR5)

Постоянная память

128/256 Гб

128/256 Гб

128/256/512 Гб

 

 

 

 

 

Камера

 

 

 

 

Основная

-Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2

- Широкоугольная: 12 Мп, 1.8μm, f/1.8, OIS

- Телефото: 64 Мп, 0.8μm, f/2.0, OIS

Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2

- Широкоугольная: 12 Мп, 1.8μm, f/1.8, OIS

- Телефото: 64 Мп, 0.8μm, f/2.0, OIS

Ультраширокоугольная: 12 Мп, 1.4μm, f/2.2

- Широкоугольная: 108 Мп, 0.8μm (12 Мп 2.4μm), f/1.8, OIS

- Телефото: 10 Мп, 1.22μm, f/2.4, OIS, 3х

- телефото:10 Мп, f/4.9, 1,22 μm, 10х, DepthVision

Селфи

10 Мп, f/2.2, 1,2 μm

10 Мп, f/2.2, 1,2 μm

40 Мп, f/2.2, 0,7 μm

Аккумулятор

4000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт

4800 мАч, быстрая зарядка 25 Вт

5000 мАч, быстрая зарядка 25 Вт

 

 

Безопасность

Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица

Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица

Разблокировка по рисунку, PIN-коду, паролю, датчик отпечатка в экране, распознавание лица

Защита от воды

IP68

IP68

IP68

Размеры

151,7х71,2х7,9 мм

161,4х75,6х7,8 мм

165,1х75,6х8,9 мм

Вес

171 грамм

202 грамма

228 грамм

Дополнительно

стереодинамики

стереодинамики

поддержка S Pen, стереодинамики

 

Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy S21 Ultra
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.01.2021

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Представлены Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra