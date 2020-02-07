Представлены среднего уровня Moto G Power и Moto G Stylus

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Линейка G в модельном ряду Motorola является одной из самых популярных, и компания заявляет, что за все время ее существования ей удалось реализовать 100 млн моделей этой серии. Сегодня были анонсированы Moto G Power и Moto G Stylus, которые, как надеется производитель, сохранят репутацию этого семейства и станут популярными.









Стоит обратить внимание, что в этом году компания отказалась от использования цифр в названиях, которые были приняты ею еще в 2013 году. Новинки во многом схожи друг с другом внешне и внутренне, но есть отличия по части объема флеш-памяти, емкости аккумуляторов и набору датчиков в основной камере, а также один из них получил поддержку стилуса.









Оба смартфона обладают LCD‑экраном диагональю 6,4 дюйма разрешением FullHD+, чипом Snapdragon 665, 4 Гб оперативной памяти, фронталкой на 16 Мп, зарядкой мощностью 10 Вт и операционной системой Android 10. Новинки не получили модуль NFC, но есть водоотталкивающее покрытие.





Moto G Stylus отличается наличием батарейки на 4000 мАч, флеш-накопителя на 128 Гб и тройной тыльной камеры 16 Мп + 8 Мп (широкоугольный) + 2 Мп (датчик глубины). В случае с Moto G Power предложили флеш-модуль на 64 Гб, емкий аккумулятор на 5000 мАч и в основной камере главный 16 Мп датчик заменили на 48 Мп сенсор.





Moto G Stylus оценили в $300, а за Moto G Power просят $250. На данный момент смартфоны доступны только в США.





Источник: theverge.com







