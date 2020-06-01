Представлены Vivo X50 и Vivo X50 Pro: стабилизация как главный козырь

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Периодически в модельном ряду Vivo случаются очень интересные экземпляры. Сегодня компания заставила обратить наши взгляды на новинки Vivo X50 и X50 Pro, где хайп решено ловить на инновационной системе стабилизации. Эта разработка досталась новинкам от концептуального Vivo Apex 2020 который стал демонстрацией технологических достижений компании, которые она будет претворять в своих будущих смартфонах.

Камеры

В наши дни программный зум с десятикратным или даже более серьезным масштабированием не вызывает удивления. Поэтому «бить» решено, прежде всего, на стабилизацию по типу карданного подвеса «micro cloud», которая в несколько раз эффективнее обычного оптического стаба. Необходимый эффект 5-осевой стабилизации достигнут за счет оптимизации программного и аппаратного обеспечения. Главное преимущество — отличное нивелирование тряски из-за дрожания рук и избавление от эффекта размытых краев.

Основная камера Vivo X50 Pro удостоилась четырех датчиков, где главный Sony IMX598 на 48 Мп (f/1.6, 1/2ʺ, 7Р). Помогают ему широкоугольный сенсор на 8 Мп (угол обзора 120 градусов, f/2.2), перископ-объектив на 8 Мп (f/3.4, 5-кратный оптический зум, 60-кратный цифровой, 1/4,4ʺ) и портретный модуль на 12 Мп (f/2.46, 1/3ʺ). Для автопортретов имеется модуль на 32 Мп со светосилой f/2,45.

На тыльной стороне Vivo X50 также выстроились четыре модуля с главным Sony IMX598. Но набор прочих датчиков тут иной: 13 Мп (портретный, 20-кратный цифровой зум) + 8 Мп (широкоугольный) + 5 Мп (макросъемка).

Начинка

Vivo X50 и X50 Pro получили тонкорамочный изогнутый AMOLED-дисплей диагональю 6,56 дюйма разрешением FullHD+ (2376х1080 пикселей) с частотой обновления 90 Гц и отклика сенсорного слоя 180 Гц. Заявлена поддержка HDR 10+, DCI-P3 и пиковая яркость составила 1300нит.

Укомплектовали новинки чипом Snapdragon 765G и быстрой зарядкой мощностью 33 Вт, модулем NFC и 8 Гб оперативной памяти LPDDR4x, флеш-накопителем на 128/256 Гб. Только тип постоянной памяти и емкость аккумуляторов отличаются. В базовой версии предложили флеш-модуль UFS 2.0 и батарейку на 4200 мАч, а у «прошки» UFS 2.1 и источник питания емкостью 4315 мАч. Руководит работой устройств фирменная оболочка Funtouch OS 10.5 на базе Android 10. Еще одно преимущество Vivo X50 Pro — аудиочип АК4377А.

Vivo X50 Pro будет доступен в двух модификациях с 8/128 Гб и 8/256 Гб памяти по цене $602 и $658 соответственно. Смартфон Vivo X50 предлагает аналогичные конфигурации памяти, но ценники ниже — $490 и $546 соответственно.

Источник: mydrivers