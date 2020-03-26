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Премьера Huawei P40 Pro+: лучшая камера для керамического смартфона со скоростной беспроводной зарядкой

26.03.2020 1879 1

Сегодня Huawei представила свои флагманы P‑серии. В этот раз компания отошла от практики предлагать две версии, а выкатила сразу три топовых аппарата. Базовый вариант является самым простым, модели с приставкой Pro стоят на ступеньку выше. В этом году на вершине стал Huawei P40 Pro +, упор в котором сделали на материалы корпуса, ультрабыструю беспроводную зарядку и камеру.

 

Премьера Huawei P40 Pro+: лучшая камера для керамического смартфона со скоростной беспроводной зарядкой – фото 1

 

Выдает в нем устройство премиального уровня наличие керамической задней крышки, которая может быть белой или черной. Применение керамики привело к тому, что вес устройства увеличился до 226 грамм против 209 грамм у «прошки».

 

Костяк характеристик взят у Huawei P40 Pro. Отличия в том, что Plus-версия уже в базовой модификации предлагает 256 Гб и в топовой — 512 Гб, тогда как «прошка» доступна с 128 Гб и 256 Гб флеш-памяти. Фишка флагмана — беспроводная 40-ваттная зарядка, самая быстрая на рынке. В комплект поставки док-станция не включена.

 

Премьера Huawei P40 Pro+: лучшая камера для керамического смартфона со скоростной беспроводной зарядкой – фото 2

 

Но все же главное преимущество и отличия от Huawei P40 Pro скрываются в главной камере. Посмотрите на те датчики, которые получил Huawei P40 Pro (50 Мп + 40 Мп + 8 Мп + ToF) и добавьте туда пятый датчик — 8 Мп телеобъектив с перископом со светосилой f/2.4 и оптическим стабилизатором. В итоге камера выдает фантастический 10-кратный оптический зум и 100-кратный цифровой. Судя по всему, в настройках пользователь сможет выбирать между 3-кратным, 5-кратным и 10-кратным зуммированием.

 

Премьера Huawei P40 Pro+: лучшая камера для керамического смартфона со скоростной беспроводной зарядкой – фото 3

 

Все прочие характеристики идентичны Huawei P40 Pro. В продаже Plus-версия появится в июне по цене 1399 евро за версию 8/512 Гб.

 

Источник: huawei

 

 

Huawei P40 Pro + Huawei P40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 26.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Serhiy Davydovych
дизайн экрана - ужасен!
26.03.2020 18:46
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Премьера Huawei P40 Pro+: лучшая камера для керамического смартфона со скоростной беспроводной зарядкой