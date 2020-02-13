Премьера Oppo Find X2 отложена

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То, чего опасались поклонники высоких технологий, все же случилось. Вчера ассоциация GSMA, которая выступает организатором выставки MWC, официально сообщила о том, что в этом году форум не состоится. А все ради безопасности из-за нависшей угрозы инфицирования коронавирусом.





Все это заставит компании, которые собирались показать новинки на MWC 2020, корректировать свои планы. Так, Oppo сообщила о том, что она уважает решение GSMA в части отмены выставки. После анализа сложившейся ситуации, компания прияла решение отложить релиз Oppo Find X2 на март. Дата проведения пресс-мероприятия будет объявлена позже.





О характеристиках Oppo Find X2 известно, что он обладает OLED‑матрицей диагональю 6,5 дюйма разрешением 2К, частота обновления составила 120 Гц и есть поддержка HDR. В основе флагмана должен лежать чип Snapdragon 865 в связке с 8 Гб оперативной памяти.









Оснастили аппарат фронтальной камерой на 32-мегапикселя Sony IMX616, тройной тыльной камерой, где в качестве главного выступит датчик Sony IMX689 на 48-мегапикселей. Обещают поддержку Wi-Fi 6, оперативку стандарта LPDDR5, разъем USB Type-C и фирменную технологию быстрой зарядки на 65 Вт.





Источник: phone.cnmo.com







