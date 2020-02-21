Премьеру Oppo Find X2 отложили

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Коронавирус стал непреодолимой проблемой для MWC 2020 и в итоге выставку отменили. Компания Oppo была среди тех, кто планировал использовать площадку выставки для анонса своего имиджевого смартфона Find X2. Поговаривают, что к созданию этой модели причастна компания Pixelworks, которая специализируется на создании дисплеев и устройств для оптимизации видео.

Анонс был назначен на 22 февраля и несмотря на отмену выставки ожидалось, что компания только сменит формат мероприятия с офлайн на онлайн, но дата релиза останется неизменной. Но в итоге Oppo решила отложить премьеру на 6 марта. Что стало причиной переноса даты презентации, не сообщается.

По предварительной информации Oppo Find X2 должны оснастить чипом Snapdragon 865, минимум 8 Гб оперативной памяти, флеш-модулем на 256 Гб, аккумулятором емкостью 4096 мАч с поддержкой быстрой 60-ваттной зарядки.

Основная камера должна состоять из трех датчиков и роль главного будет отведена новейшему сенсору Sony IMX689 на 48 Мп. А еще будет 6,5-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц.

Помимо флагмана компания должна представить свои смарт-часы, а также не исключен международный релиз серии Oppo Reno 3. Также, возможно, в рамках презентации компания расскажет о своих планах создать фирменный чип.

Источник: phoneradar