Премьеры Pocophone F2 и Xiaomi Mi Note 10 Lite назначены на май

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У Pocophone F1 появится преемник. Как скоро это случится, компания сейчас не говорит. Она предпочитает отмалчиваться и ограничиваться заявлением, что Poco F2 (Pocophone F2) будет новым смартфоном и точно не клоном Redmi K30 Pro. Так это или нет, мы сможем сделать вывод уже в следующем месяце.

По крайней мере, один из индийских инсайдеров ориентирует нас на май, как на месяц премьеры Poco F2. А известный поставщик утечек Xiaomishka утверждает, что новинка будет практически полностью повторять Redmi K30 Pro. Единственное отличие — поддержка 5G, которую не получит глобальная версия смартфона. Если его информация достоверна, то это станет очередным разочарованием, как и выход Poco X2, ставший репликой Redmi K30.

Кстати, этот источник утверждает, что в мае нас ждет премьера Xiaomi Mi Note 10 Lite. По тем сведениям, которые появлялись в сети, лайт-версия Xiaomi Mi Note 10 должна предложить 6,47-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, аккумулятор емкостью 5260 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой, фронтальную 16-мегапиксельную камеру и чипсет Snapdragon 730G.

От смартфона ждут минимум 6 Гб оперативной памяти и пентакамеру, но главный датчик здесь будет на 64 Мп, а помогать ему станут сенсоры на 8 Мп + 5 Мп + 2 Мп.

Источники: gizmochina, twitter