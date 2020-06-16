Премиум-сегмент смартфонов переживает спад. Названы лидеры рынка и самые популярные модели

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Первый квартал нынешнего года стал самым худшим за всю историю рынка смартфонов. Он серьезно просел и не избежал этой участи и премиальный сегмент. Пандемия коронавируса негативно сказалась на продажах топовых устройств и падение составило 13%. Об этом говорится в исследовании аналитиков компании Counterpoint.

Как поделили премиальный сегмент

Сразу оговоримся, что под премиальными эксперты подразумевают смартфоны с ценником выше $400. Аналитики отмечают, что на долю топовых устройств пришлось 22% рынка всех мобильников и они отхватили 57% доли выручки от реализации всех смартфонов. Немалый вклад в это внесла компания Apple, учитывая стоимость последних iPhone. Если верить статистике, она контролирует 57% премиального сегмента.

Доля премиальных устройств Samsung составила 19% и на третьем месте в рейтинге оказалась Huawei с долей 12%. В пятерку лучших также смогли пробиться Oppo и Xiaomi, доля которых составила 3% и 2% соответственно.

Наибольшие поставки смартфонов Huawei приходятся на рынок Китая, что и не удивительно, учитывая падение спроса на устройства компании на глобальном рынке и несгибаемый патриотизм китайцев, решивших поддержать компанию в трудное для нее время. Где Apple смогла стать лидером, так это, в частности, в Северной Америке и Латинской Америке — своей вотчине.

Какие смартфоны предпочитали

По данным аналитиков, 32% всех проданных устройств стоили $400-600, что 5% меньше чем годом ранее. Тогда как наиболее охотно пользователи приобретали смартфоны с ценником $600-799 и на них пришлось 42% всех продаж, прирост составил 47%. А вот гаджеты с ценой от $800 и свыше $1000 покупали крайне неохотно и падение составило 41% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Если говорить о тех моделях, которые пользовались наибольшим спросом, то первая пятерка выглядит так: iPhone 11 — 30%, iPhone 11 Pro Max — 9%, iPhone 11 Pro — 7%, iPhone XR — 6% и Huawei Mate 30 Pro 5G — 3%.

Источник: counterpointresearch