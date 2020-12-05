Xiaomi Mi 11 разочаровал, iPhone 12 снова облажался и дешевый Samsung Galaxy S21

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Подведем итоги заканчивающейся недели: уродливый Xiaomi Mi 11, Samsung Galaxy S21 будет дешевле и на Snapdragon 888.

По нашей доброй традиции, обсудим пачку самых горячих и интересных новостей за всю неделю. На этот раз получилось собрать действительно интригующие новости, которые не грех и с друзьями обсудить.

Возможный Xiaomi Mi 11﻿

Начнем с новых данных про Xiaomi Mi 11. На этой неделе в Сеть утекло очень много различной информации о готовящемся флагмане от китайцев. Мы узнали много нового и про технические характеристики, и про внешность. И если спецификации и так нам известны (топовый Snapdragon, быстрая зарядка, огромное разрешение основной камеры), то внешность Mi 11 все еще оставалась под вопросом. До сегодняшнего дня. В Сеть слили возможные «реальные» изображения устройства, и дизайн, мягко говоря, на любителя. Посмотрим, вдруг все-таки нас будет ждать что-то более конвенциональное.

Кстати, к вопросу о топовом Snapdragon. На этой неделе представили Snapdragon 888. Qualcomm снова доказали, что в мире Android они до сих пор являются королями: чип должен стать одновременно более энергоэффективным и «быстрым», а его графическое ядро, Adreno 660, стал мощнее предшественника аж на 35% . В общем, скоро все Android-флагманы порадуют нас еще более быстрой и стабильной работой.

Напоследок затронем вопрос очередных проблем Apple. Американская компания вновь не может сделать смартфон с нормально работающими модемами. В Сети появилось очень много жалоб от владельцев iPhone 12 разных модификации на ужасно работающий мобильный интернет: у кого-то он работает с перебоями, а у кого-то он вообще отказывается ловить Сеть. Apple пока не признала проблему.

Также в середине недели мы узнали, что в бразильском городе Сан-Паулу власти заставили компанию предоставлять зарядное устройство бесплатно к каждому проданному iPhone 12 – так государство наказывает Apple за то, что те не смогли нормально объяснить, как они собираются спасать экологию благодаря извлечению зарядки из комплекта.

Это и многое другое вы увидите в новом выпуске!