Презентация Xiaomi в Украине: какие сюрпризы нас ждут, помимо Mi 10T?

607

Готовы увидеть, что приготовили ребята из Xiaomi на новую презентацию в Украине?

В прошлом месяце наши с вами любимые Xiaomi представили очередной «топ за свои деньги» - новые смартфоны линейки Mi 10T. Компания уже привыкла находиться в роли производителя, который никогда не ошибается с выпуском новых устройств. И вот Mi 10T не стал исключением: перед нами крутой субфлагман со стильной внешностью и неплохими характеристиками.

Совсем скоро, а именно 20 октября, Xiaomi совместно с сетью магазинов АЛЛО проведет свою презентацию уже на территории Украины. Xiaomi обещает множество сюрпризов в рамках готовящейся презентации, ведь, помимо смартфона Mi 10T, компания представит и некоторые новые устройства из экосистемы Xiaomi, кроме этого стоит ждать часы Xiaomi Mi Watch. Компания уверена, что продукты, подготовленные к презентации, порадуют как фанатов, так и незнакомых с брендом потенциальных клиентов.

Xiaomi уже прекрасно себя чувствует себя на рынке умных устройств для дома: умные зубные щетки, чайники и весы пользуются бешеной популярностью. И не просто так: как и со смартфонами, мы получаем отличный товар по привлекательной цене.

Так что, если вы заинтересованы, подключайтесь 20 октября к видео-трансляции презентации и посмотрите, что на этот раз приготовила компания. Тем более, что ссылки на презентации уже доступны: официальный канал YouTube и группа в Facebook. Мы точно будем следить за этим событием.



