При покупке Redmi 9 и TWS-наушников Redmi AirDots можно немного сэкономить

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Сегодня предлагает топ-3 самых интересных предложения, завязанных на экономию средств при покупке бюджетного смартфона Redmi 9 и наушников. Используя промо-коды, можно сделать покупку устройств выгодной для собственного бюджета. Смотрим предложения и убеждаемся в том, что позволить приобрести себе бюджетный смартфон или гарнитуру по привлекательной цене может практический каждый.

Redmi 9

Характеристики: Helio G80, Android 10.0, дисплей 6.53" FHD+, 5020 мАч, NFC

Версия: Global 3/32 Гб, PURPLE

Цена: $111,99 - https://lite.al/iWTpAh

Версия: Global 4/64 Гб, BLACK/GREEN/PURPLE

Цена: $124,99 - https://lite.al/zI3cl

Промокод "DHAll99"

Наушники Redmi Airdots

Характеристики: TWSEJ04LS, Bluetooth 5.0, аккум. зарядного кейса 300мАч, IPX4, цвет черный

Цена: $11,99 - https://lite.al/YkT5YV

Наушники AUSDOM TWS

Характеристики: TW01S, Bluetooth 5.0, аккум. наушника/кейса 50mAh/400mAh, двойной микрофон

Цена: $7,63 - https://lite.al/IUhYX

Промокод "6USDTW01S"