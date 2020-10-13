Прибарахлимся: скидки на Honor 9X Pro и беспроводные наушники

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Скидки на электронику

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Honor 9X Pro

Характеристики: Kirin 810, 6.59" FHD+, 4000 мАч, 6/256 Гб

Предложение для РФ

Цена: $239,73 - https://lite.bz/WvNVoy

Купон магазина $2 + промокод "SBUDETSA"

Беспроводные наушники Lenovo

Характеристики: LP1, Bluetooth 5.0, 300 мАч, IPX4

Цена: $11,99 - https://lite.bz/vWw9R-

Промокод "COUPON0928"

Беспроводные наушники F9 5.0

Характеристики: Bluetooth 5.0, CVC8.0, 1 200 мАч, LED-дисплей, IPX7

Версия: 1 display no rope

Цена: $7,75 - https://lite.bz/d8YpRy