Приложение MIUI Camera обновилось: минимализм, комфорт и новые функции

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Вчера Xiaomi представила новую версию фирменной оболочки MIUI 12, а также объявила о старте опроса, что же хотели бы пользователи увидеть в MIUI 13. Сегодня производитель также не оставил нас без сюрпризов и глава подразделения по разработке камер представил обновленное приложение камеры.

Из наиболее заметных изменений MIUI Camera — перерисованный дизайн в духе минимализма и с акцентом на повышение комфорта работы с ним. Разработчики добавили возможность менять расположение и цвета элементов управления, а также можно выбрать звук, который будет сопровождать спуск затвора камеры.

Появилась функция Magic Clone, позволяющая клонировать различные объекты на снимках, придавая им различные позиции по траектории движения. Преобразовывать кадры в калейдоскопное изображение поможет опция Magic Kaleidoscope. Появилась единая кнопка, позволяющая одним касанием создавать фото, а длительное удержание приведет к записи видео. Кроме того, появилась поддержка 108 Мп камер и 50-кратного цифрового зума.

Как и MIUI 12, обновление MIUI Camera будет приходить на смартфоны постепенно. Всего будет три этапа:

Первый этап (апрель): Xiaomi Mi 9/Mi 9 EE/Mi 9 Pro 5G/Mi 9 SE, Redmi K20 Pro/Redmi K20 Pro Premium Edition, Xiaomi Mi CC9/CC9 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 10/Mi 10 Pro, Redmi K30 Pro/К30 Pro Zoom Edition.

Второй этап (май): Xiaomi Mi 8/Mi 8 EE/Mi 8 Screen FE/Mi 8 SE, Xiaomi Mi Mix 3/Mi Mix 2S, Redmi Note 7.

Третий этап (июнь): Xiaomi Mi 10 Youth Edition, Redmi K30 5G/K30 4G, Redmi K20, Xiaomi Mi CC9e, Redmi 8/8А, Redmi 7/7А.

Источник: gizmochina