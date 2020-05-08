Приложение YouTube для Android и iOS получило обновление

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Видеохостинг YouTube постоянно совершенствуют и все делается для того, чтобы пользователи потребляли все больше контента. С приходом очередного обновления для программных платформ Android и iOS вновь прослеживается желание создателей приложения сфокусировать максимум внимания на самом видео.

Так, появилась новая страница видео, где на первый план выходит ролик, комментарии сжаты и увеличиваются миниатюрные видео. Ранее, чтобы оставить комментарий к видео необходимо было прокрутить до конца страницы. Теперь же этого делать не нужно. Возможность оставить комментарий предложена прямо под панелью, где расположено название канала и кнопки подписки/уведомлений. В этом разделе есть счетчик и виден основной комментарий, а при нажатии список комментариев можно расширить.

Следующим изменением стал переход Google на использование в разделе «Вперед» более крупных миниатюр видео. Сведения о ролике теперь отображаются ниже, а не справа, включая аватарку канала. Это новшество может не понравиться тем, кто предпочитает более плотный список. Например, пользователь может видеть только два видео при прокрутке на экране Google Pixel 4.

Еще одно изменение — отображение большего количества типов контента в разделе Up Next (следующее), включая миксы YouTube, анимированные GIF от авторов роликов, изображения и опросы.

Источник: 4gnews