Приложения для Mac на iPhone? Apple действительно может так сделать!

625

Замена в компьютерах Mac чипов от Intel собственными процессорами на базе архитектуры ARM должна отразиться на всём бизнесе Apple. Сегодня инсайдер заявил, что компания работает над аналогом Samsung Dex для iPhone, который позволит использовать созданные для Mac приложения прямо на смартфоне.

Аналог Samsung Dex

Инсайдер Mauri QHD так и пишет: «﻿Apple работает над проектом, похожим на Linda [Razer Project Linda] и Dex [Samsung Dex]»﻿. Возможным такой вариант стал благодаря переходу бренда на процессоры внутренней разработки, из-за чего на iPad и iMac смогут работать все приложения, созданные для нового Mac с собственными чипами. Это показывает, что Apple уверенно идёт в направлении сближения своих продуктов.

Тезис подтверждает разработчик Стивен Тротон-Смит, разрабатывающих MacOS и iOS. В интервью изданию Wired он сообщил, что «созданные для iPad OS и iOS приложения станут доступны на Mac»﻿.

Ещё в прошлом году Apple рассматривала идею сделать iPhone аксессуаром для Mac. Тогда в патенте компания представила, что смартфон может быть использован в качестве трекпада с расширенными возможностями. Что-то похожее показала Razer в проекте Razer Linda.

Возможно также, что компания реализует систему, в которой при загрузке смартфона вам будет предложен выбор: запустить iOS или Mac OS. На это также намекнул Mauri QHD. Как компания подстроит созданные для компьютера приложения под маленькие сенсорные экраны смартфонов пока непонятно.

Конечно, на данный момент это всего лишь слухи, но инсайдер часто оказывается прав в связанных с Apple вопросах. Мы будем держать вас в курсе событий.

Похожие новости:

Apple упрощает жизнь фанатам музыки на Android: в Apple Music добавилась опция переключения песен без пауз﻿

Apple думает о вашем здоровье. В Apple Watch появится очередная полезная фишк﻿а

Новая информация о грядущих iPad. Когда Apple представит планшеты?

Источник: phonearena