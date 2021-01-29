Продажи iPhone достигли своего максимума

29.01.2021 1477 3

Спрос на iPhone оказался рекордно высоким

У Apple появился очередной повод для радости и гордости — первый квартал 2021 года (финансовый квартал, завершившийся 26 декабря 2020г.) стал рекордным для компании. Она вновь сумела неплохо так нажиться на своих продуктах — $111,4 млрд. А еще она сумела продать рекордное для себя количество iPhone за всю историю. Вот и получается, что нет повести печальней, чем повесть о падких на «яблочные» смартфоны. Маркетинг и имидж делает свое дело.

 

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Продажи iPhone достигли своего максимума – фото 1﻿

 

По традиции Apple не озвучила количество проданных iPhone, а только назвала цифру прибыли — $65,597 млрд. Но тут на помощь пришли аналитики, которые сумели все подсчитать. Так, по данным IDC за три месяца было реализовано более 90 млн iPhone. Никогда ранее не находилось столько «инфицированных» пользователей, готовых выложить немалые деньги за «яблочный» смартфон. Оказалось, что таких немало нашлось в Бразилии, России и Индии, где зафиксирован рост популярности iPhone. Но лидером по росту продаж стал Китай.

 

Правда, аналитики компаний Canalys и Counterpoint называют чуть более скромные цифры — 81,8 млн и 81,9 млн устройств. Но даже и эти показатели все равно позволяют говорить о рекордном для компании квартале. В числе моделей, которые наиболее охотно покупали названы новинки серии iPhone 12, а также iPhone 11, сбавивший в цене и это сделало его еще более привлекательным приобретением.

 

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Продажи iPhone достигли своего максимума – фото 2﻿

 

Говоря о причинах успешного для компании квартала, Apple весьма пафосно заявила, что «этот квартал не был бы таким без неустанной работы с новаторскими подходами каждого члена команды Apple по всему миру. Мы рады, что пользователи с энтузиазмом приняли непревзойденную линейку наших передовых продуктов».

 

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Источник: cnbc

iPhone Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.01.2021

Комментарии

vladimir michailov 2
Не такие и патриоты эти китайцы как оказалось,их Хуавей топят а они Аплу бабки
29.01.2021 17:48
Art Kov -2
Как? Кто покупает? Откуда такие цифры? За что можно любить iphone? В голове не укладывается.
29.01.2021 15:03
Art Kov 1
Art Kov, Сейчас китайцы уже придумал зарядку по воздуху, я уже не говорю что все китайцы заряжаются по 30 мин. до 100%, беспроводная зарядка по 30-60 w, а что apple сделали? Они даже экран в 120 Гц не могут поставить. Знаю они убрали зарядку- вот это инновация. )))
29.01.2021 15:15

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Продажи iPhone достигли своего максимума