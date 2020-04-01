Прогноз по ценам на серию OnePlus 8

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OnePlus подготовила новое поколение флагманов и готова их представить 14 апреля. Помимо базового OnePlus 8 компания представит среднего уровня OnePlus Z и супермощный OnePlus 8 Pro с одним из самых интересных дисплеев на рынке.





Смогут ли новинки удивить? Скорее всего, нет. Это будут «обычные» современные флагманы без какого-либо новаторства или черт, ломающих представление о дизайне или технической составляющей.





Удастся ли не оригинальным, но актуальным по своему дизайну и начинке смартфонам завоевать популярность, которую удалось заполучить предшественникам? Не последнюю роль в этом сыграют цены, которые за них запросят. Последние предсказания указывают на то, что задешево их отдавать не будут. По крайней мере, на глобальном рынке.





Так, ожидается что за OnePlus 8 запросят $540 за версию 8/128 Гб, вариант с 8/256 Гб обойдется в $580 и за модификацию с 12/256 Гб стоит быть готовым отдать $620.









В случае с OnePlus 8 Pro предложат аналогичные по объему памяти версии и запросят за них $720, $800 и $870. Ожидается, что OnePlus Z (OnePlus 8 Lite) будет доступен за $430 с 8/128 Гб памяти и покупка версии с 8/256 Гб обойдется в $480.

Источник: phonearena







