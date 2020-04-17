Производить Xiaomi Mi Band 5 по-прежнему будет Huami

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Вот уже меньше чем через два месяца Xiaomi Mi Band 4 исполнится один год. В сети мелькали слухи, что компания работает над новым поколением фитнес-браслета, но открытым оставался вопрос, кто займется его производством.

Ранее Xiaomi прибегала к услугам компании Huami известной носимой электроникой Amazfit. Но в этом году до недавнего времени не было ясности, получит ли Huami новый контракт на сборку Mi Band 5. Особенно горячие головы говорили о разрыве отношений между двумя партнерами.

После достаточно продолжительной паузы, Huami решила прервать молчание и дала официальный комментарий. На своей странице в сети Weibo она опубликовала пост, в котором успокоила фантов и опровергла слухи о разрыве отношений с Xiaomi. Обе компании остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничество.

Более того, было сказано, что они работают над Xiaomi Mi Band 5, и его анонс состоится позже в этом году. Но точная дата релиза озвучена не была, как и не были раскрыты характеристики новинки.

По слухам, Xiaomi Mi Band 5 должен предложить чип NFC с поддержкой Google Pay и цветной AMOLED-дисплей диагональю 1,2 дюйма.

Источник: Gizmochina