Производитель OLED-панелей получил инвестиции от Xiaomi

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Xiaomi среди тех, кто постепенно переводит свои смартфоны на OLED-дисплеи и процесс миграции только увеличится. Логично, что смартфоностроитель заинтересован в таком типе дисплеев и ищет поставщиков. Поэтому китайская компания приняла решение инвестировать в Dalian Zhiyun Automation около $20 млн.

Знакомство с Dalian Zhiyun Automation

Это китайский производитель, специализация которого производство жидкокристаллических, OLED и даже miniLED панелей. Продукция Dalian Zhiyun Automation достаточно востребована на китайском рынке и спрос на нее только растет. Поэтому неудивительно, что Xiaomi решила серьезно вложиться в компанию тем самым планомерно двигаясь по пути снижения собственной зависимости от сторонних компаний за пределами Китая.

Зачем это Xiaomi надо

Любопытно, что по данным осведомленных источников, Dalian Zhiyun Automation единственная компания на просторах Поднебесной, которая работает над собственной технологией гибких OLED-панелей, ориентированных на складные смартфоны. Ожидается, что китайцы в одном шаге от налаживания полного цикла выпуска гибких матриц.

Возможно, инвестиции Xiaomi предназначены для того, чтобы Dalian Zhiyun Automation могла усовершенствовать свои разработки и новейшие инновационные технологии производства гибких панелей, которые затем можно будет применить в новых моделях Xiaomi.

Источник: gizchina

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