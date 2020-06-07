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Производитель OLED-панелей получил инвестиции от Xiaomi

07.06.2020 250 0

Xiaomi среди тех, кто постепенно переводит свои смартфоны на OLED-дисплеи и процесс миграции только увеличится. Логично, что смартфоностроитель заинтересован в таком типе дисплеев и ищет поставщиков. Поэтому китайская компания приняла решение инвестировать в Dalian Zhiyun Automation около $20 млн.

 

Знакомство с Dalian Zhiyun Automation

 

Это китайский производитель, специализация которого производство жидкокристаллических, OLED и даже miniLED панелей. Продукция Dalian Zhiyun Automation достаточно востребована на китайском рынке и спрос на нее только растет. Поэтому неудивительно, что Xiaomi решила серьезно вложиться в компанию тем самым планомерно двигаясь по пути снижения собственной зависимости от сторонних компаний за пределами Китая.

 

Производитель OLED-панелей получил инвестиции от Xiaomi – фото 1

 

Зачем это Xiaomi надо

 

Любопытно, что по данным осведомленных источников, Dalian Zhiyun Automation единственная компания на просторах Поднебесной, которая работает над собственной технологией гибких OLED-панелей, ориентированных на складные смартфоны. Ожидается, что китайцы в одном шаге от налаживания полного цикла выпуска гибких матриц.

 

Производитель OLED-панелей получил инвестиции от Xiaomi – фото 2

 

Возможно, инвестиции Xiaomi предназначены для того, чтобы   Dalian Zhiyun Automation могла усовершенствовать свои разработки и новейшие инновационные технологии производства гибких панелей, которые затем можно будет применить в новых моделях Xiaomi.

 

Источник: gizchina

 

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Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.06.2020

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Производитель OLED-панелей получил инвестиции от Xiaomi