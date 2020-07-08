Производительность игрового Lenovo Legion протестировали в Antutu. Он обогнал Asus ROG Phone 3

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Недавно компания Lenovo официально подтвердила, что готовит новый игровой смартфон, но не сообщила дату запуска. Сегодня Lenovo Legion прошёл тест в бенчмарке Antutu, где набрал впечатляющее количество баллов.﻿

Antutu

Результат подтверждает, что в устройстве будет использован ещё не представленный чип Snapdragon 865+, который является разогнанной версией флагманского Snapdragon 865.

Была протестирована версия L79031, которая оснащена сразу 16 ГБ LPDDR5 ﻿оперативной и 512 ГБ встроенной памяти UFS 3.1. Это позволило Lenovo Legion набрать 114 314 баллов в тесте памяти.

Производительность процессора была оценена в 187 401 очко, видеоускоритель набрал 246 980 баллов. Общий результат составил 648 871, что незначительно больше, чем 646 310 баллов ещё не вышедшего Asus ROG Phone III.

Другие характеристики

Предыдущие утечки раскрыли большую часть основных спецификаций. Помимо уже названого топового процессора и огромного объёма памяти, Lenovo Legion получит 20-мегапиксельную всплывающую селфи-камеру и два сенсора сзади —﻿﻿﻿ на 64 и 16 МП. Нам стоит ожидать появления батареи на 4000 мАч и быстрой зарядки 90 Вт.

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Источник: gizmochina