Производство Poco F1 прекращено и бывшая «дочка» Xiaomi придет на рынок Китая

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Сегодня был представлен Poco X2, который стал одним из первых разочарований 2020 года. Не мудрствуя лукаво за основу взяли Redmi K30 4G и «прилепили» ему логотип Poco. Все, никаких своих идей. В контексте того, что Poco провозгласил себя независимым от Xiaomi брендом, такое развитие событий и вовсе выглядит фарсом.

Своим приходом Poco X2 отправил в отставку Poco F1. Компания объявила, что производство первенца прекращено. Среди причин такого шага назвали то, что смартфон на рынке присутствует уже 1,5 года и редко кто из производителей идет на столь длительный выпуск устройств. Кроме того, Qualcomm намерена прекратить производство чипа Snapdragon 845, который установлен в Poco F1.

Похоже, что Poco X2 нужен китайцам, прежде всего, для борьбы с Realme X2 на рынке Индии. Тогда как в Китае и на прочих рынках будут продавать Redmi K30 4G. Впрочем, китайцы мастера «перевоплощений» и могут придумать для глобального рынка еще какое-то диковинное название для этого аппарата.

Возможно, будущие модели под маркой Poco будут самобытными и их мало что будет связывать с мобильниками Xiaomi. Так, вице-президент Xiaomi сообщил о том, что в будущем ожидается выход бренда Poco на китайский рынок. Маловероятно, что на домашнем поле будут продавать смартфоны с разными шильдиками, но идентичными характеристиками.

Источник: gizmochina.com



