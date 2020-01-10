Производство Xiaomi Mi Mix Alpha так и не стартовало, но его создателей щедро вознаградили

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На днях Xiaomi Group провела в Пекине деловую итоговую конференцию, в рамках которой объявила, что команда по исследованиям и разработкам аппаратного обеспечения и объемных экранов получила ежегодную премию от компании за технологический прорыв. Поощрительное вознаграждение — $1 млн. Так Xiaomi оценила их труды в деле создания концептуального Mi Mix Alpha.





Во время конференции вспылили ряд интересных подробностей о самом проекте Mi Mix Alpha. Так, создатели признали тот факт, что массовое производство смартфона не стартовало. Более того, у них нет плана, когда начать его серийное производство. Вместе с тем, компания заявляет, что у нее все готово, чтобы запустить конвейер по производству смартфона с гибкой матрицей. Официальное время выхода смартфона все еще не определено, но обещано его озвучить, когда все будет готово для этого.





Сама Xiaomi предпочитает не оглашать те причины, которые заставили отложить выход Mi Mix Alpha. Более того, нет полной уверенности, что смартфон так и не останется концептом. Похоже, что ряд серьезных проблем, связанных, прежде всего, с гибкой матрицей и программным обеспечением, заставляют Xiaomi «включать заднюю».





Впрочем, не исключено, что уже на этапе анонса смартфона в сентябре прошлого года компания осознавала, что его запуск в серию мероприятие авантюрное и затратное.





Напомним, что Xiaomi Mi Mix Alpha стал самым дорогим продуктом компании, который намеревались продавать за $2814. Как оказалась, прежде всего, стояла цель создать инновационное и революционное решение.





Так, по словам, руководителя команды, занимавшихся разработкой смартфона, у него было две личных встречи с главой компании Лэй Цзюнем. От него он получил полную свободу действий и задачу «создать революционный продукт любой ценой». Отсутствие каких-либо ценовых барьеров и привели к тому, что на свет появился достаточно дорогой продукт.





Источник: ithome.com







