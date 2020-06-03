Прокачай лето с телевизорами Skyworth. Купи со скидкой

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Skyworth — это один из известных и крупных производителей потребительской электроники в Китае. Его специализация — производство телевизоров и аудио-визуальной продукции. Компания основана более 30 лет назад и за последние годы она добилась неплохих успехов на рынке. Так, по итогам 2019 года Skyworth вошла в шестерку крупнейших производителей телевизоров в мире.

До 5 июня 2020 года интернет-магазин Wildberries устроил летнюю распродажу, в рамках которой есть возможность прикупить со скидкой телевизоры Skyworth. Так, временно сбросил в цене до 14 312 рублей телевизор Skyworth 32S330 32" Smart TV. Это устройство, обладающее дисплеем диагональю 32 дюйма разрешением 1366х768 пикселей, операционной системой Android TV и парочкой встроенных динамиков мощностью 16 Вт.

Среди участников акции и телевизор Skyworth 40E20, который предлагают по цене 16 007 рублей. В его арсенале 40-дюймовый дисплей разрешением 1366х768 точек, динамики мощностью 12 Вт, порты USB и HDMI. Для тех, кому нужен относительно компактный телевизор, стоит присмотреться к Skyworth 24F1000, чья диагональ составила 24 дюйма. Только в рамках летней распродажи ценник на него снижен до 6 652руб.

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