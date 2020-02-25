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Промо-изображение Redmi K30 Pro: безрамочный и без выреза

25.02.2020 2401 5

Серия Redmi K появилась на свет только в прошлом году и менее чем за год компания представляет второе ее поколение. Анонс Redmi K30 состоялся в конце прошлого года, а в марте должны представить его Pro-версию. Компания начинает подогревать интерес к новинке и следом за информацией о ее дебюте с чипом Snapdragon 865, в сеть выложили изображение смартфона.

 

Скорее всего, новинка подхватит общую моду на стеклянные смартфоны, обладающие дисплеем с почти полным отсутствием рамок по периметру. Рекордов по проценту заполнения лицевой панели Redmi K30 Pro ставить не будет, но и вырезов в экране он лишен. К радости всех, кому претят «дырки» в дисплеях, здесь решили отказаться от такого решения — выемки в экране нет. Похоже, что тут предпочли реализовать выдвижную фронтальную камеру.

 

Промо-изображение Redmi K30 Pro: безрамочный и без выреза – фото 1

 

Ранее глава Redmi Лю Вейбинг сообщил о том, что Redmi K30 Pro будет настоящим флагманским устройством. В пользу его премиальности должны говорить не только чип Snapdragon 865 и поддержка 5G, но и присутствии оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителя UFS 3.0.

 

По слухам, смартфон предложит четверную основную камеру с главным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп, аккумулятор емкостью не менее 4700 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт.

 

Источник: ithome.com

Redmi K30 Pro Redmi
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 25.02.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Джаб
Насправді ця модель це прямий нащадок моделей Xiaomi Mi 8 i Mi 9. Але після розділення фірм випускати топ смарти за доступні гроші Xiaomi вже не буде, натомість буле Redmi. Топ залізо за адекватні гроші і без непотрібних функцій по типу захисту від вологи і бездротової зарядки. Те що немає вирізів в дисплеї очевидно тільки + в карму цієї моделі. Поки що гарні сподівання, що ж подивимось як буде далі.
25.02.2020 14:07
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Hryhorian Mykhaylo
АМОЛЕД - супер! (там же есть always on display). И без вырезов - зачёт!!
25.02.2020 12:41
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Аня Андронникова
И такой же говеный АМОЛЕД как на mi 9t pro?
25.02.2020 09:35
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AG DJ
Аня Андронникова, нормальный амолед даже на ми 9т???чтото не нравится вон дверь вон к30
25.02.2020 10:54
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andre
Аргументируйте говённость этого дисплея? А то у меня как раз этот смарт и я наверное чего-то не замечаю.
25.02.2020 12:58
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Промо-изображение Redmi K30 Pro: безрамочный и без выреза