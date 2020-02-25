Промо-изображение Redmi K30 Pro: безрамочный и без выреза

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Серия Redmi K появилась на свет только в прошлом году и менее чем за год компания представляет второе ее поколение. Анонс Redmi K30 состоялся в конце прошлого года, а в марте должны представить его Pro-версию. Компания начинает подогревать интерес к новинке и следом за информацией о ее дебюте с чипом Snapdragon 865, в сеть выложили изображение смартфона.

Скорее всего, новинка подхватит общую моду на стеклянные смартфоны, обладающие дисплеем с почти полным отсутствием рамок по периметру. Рекордов по проценту заполнения лицевой панели Redmi K30 Pro ставить не будет, но и вырезов в экране он лишен. К радости всех, кому претят «дырки» в дисплеях, здесь решили отказаться от такого решения — выемки в экране нет. Похоже, что тут предпочли реализовать выдвижную фронтальную камеру.

Ранее глава Redmi Лю Вейбинг сообщил о том, что Redmi K30 Pro будет настоящим флагманским устройством. В пользу его премиальности должны говорить не только чип Snapdragon 865 и поддержка 5G, но и присутствии оперативной памяти LPDDR5 и флеш-накопителя UFS 3.0.

По слухам, смартфон предложит четверную основную камеру с главным сенсором Sony IMX686 на 64 Мп, аккумулятор емкостью не менее 4700 мАч и быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Источник: ithome.com