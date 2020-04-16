Прощай, iPhone 8 и iPhone 8 Plus. Стала известна емкость аккумулятора iPhone SE

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О том, что Apple повторно выпустит iPhone SE говорили уже давно. И вот вчера случился его анонс. Вышел этот смартфон в разгар кризиса во всем мире и призван улучшить показатели продаж айфонов. Это массовый продукт и достаточно неплохой вариант для тех, кто хочет за небольшие деньги окунуться в экосистему Apple.

Один из спорных моментов — сходство по дизайну, ряду характеристик и цене с iPhone 8. В итоге iPhone SE второго поколения стал могильщиком iPhone 8. Поэтому вполне ожидаемо, что из каталога смартфонов компании, доступных к покупке, исчезла эта модель, а также iPhone 8 Plus. Теперь в ассортименте мобильных устройств Apple помимо нового iPhone SE остались модели 2019 года выпуска.

При ознакомлении с характеристиками iPhone SE второго поколения, вы не найдете упоминаний о емкости аккумулятора и объеме оперативной памяти. Уже по традиции компания предпочитает не озвучивать эти данные, пытаясь спрятать слабые места устройств.

Но все тайное рано или поздно становится явным. На помощь пришла китайская телекоммуникационная компания Tianyi Telecom, которая займется продажами новинки. В перечне характеристик сказано, что iPhone SE второго поколения обладает 3 Гб оперативки и батарейкой емкостью 1821 мАч. Для 2020 года такие параметры навевают грусть.

Источники: apple, ithome