Прощай, LCD-дисплеи. Samsung Display ориентирована на OLED

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Samsung Display официально заявила о своем намерении свернуть до конца 2020 года производство жидкокристаллических экранов, чтобы все свои усилия сконцентрировать исключительно на OLED‑дисплеях. Представитель компании заявил о том, что до конца года будет свернуто все производство LCD-экранов в Китае и Южной Корее.

Из-за падения спроса на ЖК-экраны компания уже закрыла линию на одном из заводов по их производству и теперь намерена и вовсе остановить все фабрики. Но свои обязательства перед покупателями на поставку LCD-дисплеев Samsung выполнит до конца нынешнего года.

В течение ближайших 5 лет компания инвестирует деньги на перепрофилирование фабрик в Южной Корее на производство дисплеев с квантовыми точками. Судьба двух заводов в Китае не решена. На данном этапе компания не приняла окончательное решение перепрофилировать их на выпуск других экранов или вовсе закрыть.

Samsung не одинока в своем стремлении отказаться от выпуска LCD-панелей. Так, ранее LG Display сделала аналогичное заявление и также сообщила о прекращении выпуска таких экранов до конца нынешнего года.

Источник: appleinsider