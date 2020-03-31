Где купить дешевле?

Прощай, LCD-дисплеи. Samsung Display ориентирована на OLED

31.03.2020 944 2

Samsung Display официально заявила о своем намерении свернуть до конца 2020 года производство жидкокристаллических экранов, чтобы все свои усилия сконцентрировать исключительно на OLED‑дисплеях. Представитель компании заявил о том, что до конца года будет свернуто все производство LCD-экранов в Китае и Южной Корее.

 

Из-за падения спроса на ЖК-экраны компания уже закрыла линию на одном из заводов по их производству и теперь намерена и вовсе остановить все фабрики. Но свои обязательства перед покупателями на поставку LCD-дисплеев Samsung выполнит до конца нынешнего года.

 

Прощай, LCD-дисплеи. Samsung Display ориентирована на OLED

 

В течение ближайших 5 лет компания инвестирует деньги на перепрофилирование фабрик в Южной Корее на производство дисплеев с квантовыми точками. Судьба двух заводов в Китае не решена. На данном этапе компания не приняла окончательное решение перепрофилировать их на выпуск других экранов или вовсе закрыть.

 

Samsung не одинока в своем стремлении отказаться от выпуска LCD-панелей. Так, ранее LG Display сделала аналогичное заявление и также сообщила о прекращении выпуска таких экранов до конца нынешнего года.

 

Источник: appleinsider

Samsung Display Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 31.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
L.K.
Из-за падения спроса?
Падает почему? Может быть, Коми дешевле делают LCD экранов. И преимущества таких экранов очевидно:
не утомляют глаз, не стареют , пиксели" не выгорают, рази дешевле при замене.
Ну мы, как масса - бараны и маркетологи свой дела знают тоже.
31.03.2020 23:55
Ответить
Vasyl Sereduk
странно, вони ж недавно інвестували велику сумму в іпс екрани
31.03.2020 20:40
Ответить

telegram__banner.png
Прощай, LCD-дисплеи. Samsung Display ориентирована на OLED