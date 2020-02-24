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Прощай, Redmi K20 Pro

24.02.2020 1714 0

Ежегодно Xiaomi радует своими новыми продуктами поклонников компании, а с прошлого года это стал делать и Redmi, который было решено отпочковать в отдельный суббренд. Многие устройства «дочки» нашли своего покупателя, но рано или поздно наступает время для обновления и прихода преемников. Старым моделям приходится уступать место новичкам.

 

С сегодняшнего дня компания прекратила продажи Redmi K20 Pro. Эта модель покидает прилавки магазинов, чтобы уступить место Redmi K30 Pro, чей релиз не за горами. 

 

Прощай, Redmi K20 Pro – фото 1

 

Производитель выразил признательность всем, кто предпочел его продукты. Смартфон Redmi K20 Pro разошелся тиражом 5 млн единиц по всему миру. Чтобы отблагодарить тех, кто приобрел эту модель, компания дарит в подарок чехол к ней.

 

Redmi K20 Pro дебютировал в мае прошлого года и стал первым продуктом молодого суббренда с флагманскими характеристиками. Он предложил чип Snapdragon 855, до 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гб, AMOLED‑дисплей диагональю 6,39 дюйма и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. За фотовозможности устройства отвечала фронталка на 20 Мп и тройная камера с главным 48 Мп датчиком.

 

Прощай, Redmi K20 Pro – фото 2

 

Преемником смартфона станет Redmi K30 Pro, который должен предложить флагманскую платформу Snapdragon 865, наэкранный сканер отпечатков пальцев, оперативную память стандарта LPDDR5 и датчик Sony IMX686.

 

Источник: news.mydrivers.com

Redmi K20 Pro
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 24.02.2020

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Прощай, Redmi K20 Pro