Прощай, Redmi K20 Pro

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Ежегодно Xiaomi радует своими новыми продуктами поклонников компании, а с прошлого года это стал делать и Redmi, который было решено отпочковать в отдельный суббренд. Многие устройства «дочки» нашли своего покупателя, но рано или поздно наступает время для обновления и прихода преемников. Старым моделям приходится уступать место новичкам.

С сегодняшнего дня компания прекратила продажи Redmi K20 Pro. Эта модель покидает прилавки магазинов, чтобы уступить место Redmi K30 Pro, чей релиз не за горами.

Производитель выразил признательность всем, кто предпочел его продукты. Смартфон Redmi K20 Pro разошелся тиражом 5 млн единиц по всему миру. Чтобы отблагодарить тех, кто приобрел эту модель, компания дарит в подарок чехол к ней.

Redmi K20 Pro дебютировал в мае прошлого года и стал первым продуктом молодого суббренда с флагманскими характеристиками. Он предложил чип Snapdragon 855, до 8 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель на 256 Гб, AMOLED‑дисплей диагональю 6,39 дюйма и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. За фотовозможности устройства отвечала фронталка на 20 Мп и тройная камера с главным 48 Мп датчиком.

Преемником смартфона станет Redmi K30 Pro, который должен предложить флагманскую платформу Snapdragon 865, наэкранный сканер отпечатков пальцев, оперативную память стандарта LPDDR5 и датчик Sony IMX686.

Источник: news.mydrivers.com