Прощайте обновления: Samsung не подарит S8 и Note 8 Android 10

1949

Похоже, Samsung вновь решила добавить топлива для хейта своему имиджу среди техно-коммьюнити. Несмотря на то, что представители поддержки южно-корейской компании неоднократно заявляли в прошлом, что Galaxy S8 и Note 8 будут обновлены до Android 10, технологический гигант, наконец, подтвердил, что эти два уберфлагмана 2017 года определенно не стоят в очереди на получение обновлений прошивки далее Android 9.



Самое грустное в этой всей истории заключается в том, что фанаты могли бы и не надеяться бессмысленно на получение Android 10 для данных аппаратов, если бы не вечно меняющаяся информация, передаваемая клиентам представителями Samsung.

Несмотря на еще достаточно бодрое железо, смартфоны компании старше 2-3 лет обычно остаются в конце гонке обновлений. Однако, в этот раз откуда-то просочились слухи о том, что программисты компании готовят сюрприз старичкам. Сейчас же уже известно точно, что это только слухи.



Данную информацию подтвердили авторы фанатского сайта Samsung SamMobile. Galaxy S8 и Note 8 не получат ни Android 10, ни One UI 2.0. Конечно, оба аппарата будут получать обновления патчей безопасности, но ничего более существенного для этих моделей не ожидается.



Учитывая, что в свое время эти два устройства были лидерами продаж, в мире до сих пор немало пользователей, для многих из которых S8 и Note 8 стали по-настоящему любимыми и дорогими аппаратами. Теперь же, если фанаты этих моделей захотят идти в ногу со временем, им придется менять своего любимчика на что-то более свежее.

Источник: sammobile.com