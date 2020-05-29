Противоречивая фича на OnePlus 8 Pro исчезла

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Усилиями пользователей была обнаружена странная особенность фотохромной камеры OnePlus 8 Pro — она способна просвечивать некоторые виды пластика и прочие предметы. Такое «подглядывание» не понравилось особо рьяным защитникам конфиденциальности и было принято решение выпустить обновление, отключающее «рентгеновское зрение».









Photochrome отключен





Компания выполнила обещание и соответствующий апдейт вышел. Была надежда, что фичу отключат только для смартфона на китайской версии прошивки HydrogenOS, но компания решила, что этой участи не избежать и глобальной вариации флагмана с оболочкой OxygenOS. В итоге, у OnePlus 8 Pro будет только три эффективных модуля на тыльной стороне, а 5 Мп цветной фильтр будет вещью бесполезной.









Сама OnePlus заявляет, что отключение камеры мера временная и в июне планируют вернуть в строй фотохромный сенсор. Его обещают доработать, и он точно не будет «просвечивать» какие-то предметы.









Сам апдейт OxygenOS 10.5.9 весит внушительно — 2,4 Гб. И это при условии, что обновление только отключает фотохромный фильтр. Те, кто хотел бы и дальше экспериментировать с камерой, должны будут избежать установки обновления на свой смартфон.









Прощай, McLaren?





Кроме этого, пришло сообщение, что OnePlus больше не будет выпускать лимитированные версии эксклюзивный версий флагманов под брендом McLaren. Причина — истек срок соглашения о совместном партнерстве. Почему его не стали продлевать, неизвестно. Со своей стороны, компания McLaren заявила, что довольна результатами сотрудничества и не прочь увидеть в будущем OnePlus в числе партнеров.

Источники: 9to5google, gsmarena







