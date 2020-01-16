Провал отменяется: Huawei рассказала о поставках смартфонов за 2019 год

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2019 год стал непростым для Huawei. Когда США наложили санкции на китайскую компанию, некоторые решили, что ее «звезда закатилась» и сводки о падении продаж смартфонов станут обыденным делом. Но все проблемы в итоге обернулись для Huawei не снижением реализации устройств, а наоборот, их увеличением.









По итогам прошлого года китайской компании удалось нарастить поставки своих смартфонов до 240 млн. Тогда как годом ранее этот показатель составлял 206 млн. Хорошо раскупались и флагманские модели семейств Mate и P, отгрузка которых выросла на 50% по сравнению с 2018 годом.





Избежать неудач и падения поставок позволили, прежде всего, китайские потребители, решившие поддержать в сложный период отечественного производителя, начав активно приобретать устройства Huawei.









Председатель Huawei Technologies Сюй Чжицзюнь заявил о том, что они ожидают, что выручка от продаж смартфонов за 2019 год составит чуть более $123 млрд, и это на 18% чем в 2018 году. Но компания смогла бы заработать больше, если бы не давление, которое оказывает на нее правительство США.

По словам топ-менеджера, компания с честью выдержала тест на живучесть и готова двигаться дальше. Но в отличие от прошлых лет, она не озвучивает намеченный план на 2020 год по поставкам смартфонов.





В нынешней нестабильной ситуации загадывать и строить планы — вещь неблагодарная. Huawei лишь заявляет о том, что приоритетной задачей является построение собственной экосистемы, создание альтернативных сервисов и служб, которые не будут уступать аналогам от Google.





Источник: gsmarena.com







