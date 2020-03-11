Проведет ли Apple мартовскую презентацию iPhone 9 (iPhone SE 2)? Не факт

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Коронавирус вносит коррективы в обыденную жизнь и влияет на планы компаний. Производителям электроники приходится менять привычную модель офлайн-презентаций на видеоконференции. А некоторые мероприятия и вовсе отменяются или переносят на более поздний срок. На фоне отмены MWC, конференций F8 от Facebook и Google I/O, стоит ждать отмену мартовской презентации Apple, которая должна была пройти 31 марта.

Вынудит отменить ивент и тот факт, что власти калифорнийского округа Санта-Клара, где находится штаб-квартира Apple Park, запретили до 1 апреля 2020 года проведение каких-либо масштабных и публичных мероприятий с участием более 1 тысячи человек. Причина — угроза распространения коронавируса. Правда, есть вероятность, что Apple организует ивент в другом месте или же проведет его в онлайн-формате.

Напомним, что на презентации 31 марта ожидался анонс iPhone 9 (iPhone SE 2). Это «бюджетный» и компактный айфон с ценником от $399. Ему приписывают чип А13, дисплей диагональю 5,4 дюйма и флеш-накопитель на 64/128 Гб.

Поговаривают, что даже если Apple и представит iPhone 9 (iPhone SE 2) в намеченные сроки, его появление на рынке стоит ждать только в июне. Причина — коронавирус повлиял на работу цепочки поставок. Не исключено, что компания вынуждена будет отложить и выход серии iPhone 12 на октябрь или ноябрь.

Источник: gizmochina

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