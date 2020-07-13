Прямо сейчас Xiaomi Mi Band 5 за $27,99

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В прошлом месяце состоялась премьера Xiaomi Mi Band 5, который получил ряд усовершенствований по сравнению с предшественником. Диагональ дисплея увеличилась на 20%, достигнув 1,1 дюйма. Его разрешение 294х126 пикселей и пиковая яркость 450 нит. В арсенале более сотни анимированных циферблатов, среди которых те, что созданы с участием популярных героев мультфильмов и аниме.

Создатели обещают, что Xiaomi Mi Band 5 не придется часто заряжать. Пользователь может рассчитывать на 14 дней работы носимого гаджета, и на восполнение ресурса батарейки будет уходить до 2-х часов. Приятное новшество — магнитная зарядка.

Xiaomi заявляет, что датчик частоты сердечных сокращений стал на 50% точнее и пользователь будет получать оповещение при учащенном сердцебиении. Браслет научился контролировать 11 типов тренировок, отслеживать менструальный цикл и мониторить уровень стресса, а также с его помощью можно управлять камерой на смартфоне. Он напомнит, что пора заняться спортом, в течение суток будет следить за качеством сна и проведет анализ здоровья PAI.

Только с 13 по 15 июля в магазине Xiaomi Mi Store на AliExpress фитнес-браслет Mi Band 5 продают по цене $27,99. Первые 500 покупателей получат купон на $5, а первые 50 покупателей 13 июля могут рассчитывать на получение заказа бесплатно. 14 июля таких счастливчиков будет 20 и 15 июля — 30. Кроме того, первым 1000 покупателям вручат бесплатно ремешок.

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