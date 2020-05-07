Публичная бета-версия Android 11 выйдет уже скоро

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Google как и прочие компании ощутила на себе негативное влияние пандемии коронавируса. Для «корпорации добра» она обернулась отменой ежегодной конференции разработчиков Google I/O, и компания вынуждена была изменить планы по времени анонса Android 11. Вчера стало известно, что одиннадцатую версию зеленого робота представят 3 июня.

Теперь пришло сообщение, что в один день с онлайн-мероприятием с релизом Android 11, свет увидит публичная бета-версия операционной системы. В июле стоит ждать выход второй открытой версии Android 11, а в августе должна выйти предфинальная сборка и там уже рукой подать до стабильной версии.

При самом оптимистичном сценарии финальная сборка Android 11 увидит свет в сентябре. Но в нынешних условиях сложно строить прогнозы, ведь пандемия коронавируса с легкостью может спутать карты. Поэтому, есть вероятность, что выход одиннадцатой итерации ОС от Google могут отложить.

Какие смартфоны смогут уже 3 июня опробовать Android 11 Beta, узнаем после релиза. Но не нужно обладать экстрасенсорными способностями, чтобы говорить о том, что публичную бета-версию точно получат смартфоны Pixel. К ним вполне могут присоединиться аппараты от OnePlus, Nokia, Xiaomi, Asus и прочие устройства. Главное условие — производитель и его смартфоны должны быть участниками программы бета-тестирования ранних версий прошивок.

Источник: pocketnow