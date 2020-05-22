Pumpkii: робот-друг для домашних питомцев

940

Во времена разгула всевозможных технологий под прицелом разработчиков оказались домашние питомцы. Они начали создавать для них различные устройства. Например, инженеры озаботились тем, что, когда собака или кошка остаются одни дома на весь день, вероятно, они скучают и мало двигаются. Поэтому на свет появился робот Pumpkii — компаньон и друг домашнего питомца, который развлечет его, накормит и уберет за ним.

Pumpkii многофункциональный «умный» робот, который обладает контейнером для различных лакомств, позволяющих накормить или вознаградить за выполнение каких-то команд собаку или кошку. При желании владелец питомца сможет в режиме реального времени наблюдать и общаться с ним через встроенную камеру и микрофон, где бы вы не находились.

Изготовлен Pumpkii из нетоксичного ударопрочного поликарбоната и передвигается на четырех колесах. Инфракрасная камера высокой четкости и специальное ПО позволяет роботу строить маршруты и передвигаться по помещению, обходя препятствия. Создан софт устройства так, что его можно постоянно улучшать и совершенствовать. Управлять работой Pumpkii можно при помощи специального приложения на смартфоне.

А еще робот-помощник всегда уберет за вашим питомцем и очистит контейнер от мусора. На краудфандинговой платформе Indiegogo стартовал сбор средств на Pumpkii. Если вам приглянулся этот робот и вы хотите, чтобы у вашего питомца появился друг, а у вас помощник, можно оформить заказ на устройство всего за $99. Розничная цена на Pumpkii составит $229.

Робот Pumpkii на площадке Indiegogo