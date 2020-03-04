Qualcomm диктует цены на флагманские смартфоны?

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Компания Qualcomm известна многим. Это крупнейший поставщик чипов для мобильных устройств, а еще это та компания, которая стоит за большинством патентов, связанных с 4G и 5G. Американский чипмейкер ключевой игрок рынка, с которым вынуждены считаться все. Иначе Qualcomm может доставить немало проблем производителям смартфонов.

Чипмейкера уже не раз обвиняли в злоупотреблении своим монопольным положением на рынке, но это отнюдь не отбило у него охоту влиять на поведение прочих игроков. Оказывается, Qualcomm могла дойти до того, что фактически диктует ценообразование на смартфоны.

Так, на просторах интернета гуляет слух, что чипмейкер требует от смартфоностроителей установку чипа Snapdragon 865 в тандеме с 5G-модемом Snapdragon X55 в устройствах с ценником не ниже 3000 юаней или $430. Таким способом компания гарантирует себе получение приличной суммы лицензионных отчислений в размере 5% от выручки с продаж смартфонов.

Насколько эта информация достоверная, неизвестно. Но такая бизнес-модель приведет к тому, что мы не увидим на рынке доступных 5G-смартфонов с Snapdragon 865 на борту. По крайней мере, в первой половине нынешнего года, когда спрос на чип особенно высок.

Напомним, что бизнес Qualcomm идет не просто хорошо, а очень хорошо. Чипы компании востребованы и их можно обнаружить в большинстве современных смартфонов, а топовые решения 800 серии являются своеобразным знаком качества для флагманов.

Компания не только продает компоненты, но и получает лицензионные отчисления почти с каждого продаваемого мобильного устройства. Она получает колоссальную прибыль и при этом она ведет бизнес, не заботясь о строительстве собственных фабрик и производстве собственных устройств. Выпуск чипов и модемов связи она поручает сторонним компаниям, например, TSMC и Samsung.

Поговаривают, что на каждом проданном чипе Qualcomm зарабатывает до 60%, что значительно выше, чем просят за свои продукты прочие компании. Главная задача чипмейкера — поспевать за спросом. И это позволит Qualcomm оставаться крупнейшим разработчиком мобильных платформ и дальше, не имея собственных заводов.



