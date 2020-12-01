Qualcomm готовит сюрприз — чип Snapdragon 888 5G

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Обещают дебют флагманского процессора Snapdragon 888 5G

Компания Qualcomm в представлениях не нуждается и сегодня на Гавайях стартует Tech Summit. Это ежегодное мероприятие, где журналисткой братии и партнерам она расскажет о том, каким она видит дальнейшее развитие рынка, что является приоритетным для нее и, конечно же, представит новое поколение флагманского чипа — Snapdragon 875.

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До недавнего времени были основания полагать, что в числе сегодняшних дебютантов могут оказаться еще две аппаратных платформы: Snapdragon 870 и Snapdragon 775G. Но так может случиться, что Qualcomm устроит анонс и еще одному процессору. И речь идет о чипе Snapdragon 888 5G. Нейминг выглядит странно и неужели это будет платформа, которая по производительности превзойдет даже Snapdragon 875? Или тот чип, который известен нам, по слухам, как Snapdragon 875 выйдет на рынок как Snapdragon 888 5G?

О возможности дебюта аппаратной платформы Snapdragon 888 5G рассказал известный инсайдер Ишан Агарвал, который уже не раз был точен в своих прогнозах. Есть даже предположения, что смартфон на базе Snapdragon 888 5G готовит компания Realme и он может стать частью линейки Realme X или Realme Ace.

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Гадать осталось совсем немного. Презентация Qualcomm стартует сегодня вечером и уже скоро мы будем знать больше о планах чипмейкера и тех чипах, которые станут диктовать правила во флагманском сегменте Android-устройств в 2021 году.

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Источники: twitter, gizmochina