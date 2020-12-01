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Qualcomm готовит сюрприз — чип Snapdragon 888 5G

01.12.2020 1007 0

Обещают дебют флагманского процессора Snapdragon 888 5G

Компания Qualcomm в представлениях не нуждается и сегодня на Гавайях стартует Tech Summit. Это ежегодное мероприятие, где журналисткой братии и партнерам она расскажет о том, каким она видит дальнейшее развитие рынка, что является приоритетным для нее и, конечно же, представит новое поколение флагманского чипа — Snapdragon 875.

 

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До недавнего времени были основания полагать, что в числе сегодняшних дебютантов могут оказаться еще две аппаратных платформы: Snapdragon 870 и Snapdragon 775G. Но так может случиться, что Qualcomm устроит анонс и еще одному процессору. И речь идет о чипе Snapdragon 888 5G. Нейминг выглядит странно и неужели это будет платформа, которая по производительности превзойдет даже Snapdragon 875? Или тот чип, который известен нам, по слухам, как Snapdragon 875 выйдет на рынок как Snapdragon 888 5G?

 

Qualcomm готовит сюрприз — чип Snapdragon 888 5G – фото 1

 

О возможности дебюта аппаратной платформы Snapdragon 888 5G рассказал известный инсайдер Ишан Агарвал, который уже не раз был точен в своих прогнозах. Есть даже предположения, что смартфон на базе Snapdragon 888 5G готовит компания Realme и он может стать частью линейки Realme X или Realme Ace.

 

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Гадать осталось совсем немного. Презентация Qualcomm стартует сегодня вечером и уже скоро мы будем знать больше о планах чипмейкера и тех чипах, которые станут диктовать правила во флагманском сегменте Android-устройств в 2021 году.

 

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Источники: twitter, gizmochina

Snapdragon 888 5G Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.12.2020

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Qualcomm готовит сюрприз — чип Snapdragon 888 5G