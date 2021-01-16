Qualcomm купила стартап Nuvia. У Apple и ARM появился повод для беспокойства

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Qualcomm приобрела Nuvia, чтобы снизить зависимость от ARM и наконец-то обойти Apple

В минувший вторник Qualcomm официально объявила о приобретении ею стартапа Nuvia, занимающего разработкой чипов. Сумма сделки $1,4 млрд и это огромная сумма средств за компанию, основанную только в 2019 году. Цель — «укрепить лидерство платформы Snapdragon» для чего интегрировать наработки Nuvia в платформы американского чипмейкера для смартфонов, ноутбуков и «умные» системы для автомобилей.

Само заявление о приобретении Nuvio было сделано спустя несколько дней после того, как стало известно, что Стив Молленкопф, который шест лет занимал должность генерального директора Qualcomm, покинет свой пост 3 июня 2021 года. Его преемником станет Кристиано Амон, который занимает пост президента Qualcomm. Вероятно, в истории американского чипмейкера наступает новый этап в развитии и цели самые амбициозные.

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Зачем Qualcomm покупает стартап

По мнению издания MacRumors, приобретением стартапа Qualcomm стремится снизить зависимость от британской ARM, которая в сентябре прошлого года перешла в руки Nvidia. На данный момент, большинство своих чипов американская компания вынуждена лицензировать у ARM, но с наработками Nuvia она хочет в будущем перейти на использование собственной архитектуры.

Следует сказать, что с момента своего основания Nuvia не создала ни одного чипа. Была лишь информация, что компания работает над процессором с кодовым названием Phoenix для серверов обработки данных, который до сегодняшнего дня так и не вышел.

Но в свое время стартап декларировал, что основная цель их работы — спроектировать собственное ядро с нуля. А нужно это для того, чтобы вывести на рынок более мощные и энергоэффективные процессоры. Правда, они должны были найти свое применение в серверах данных, но кто сказал, что эти наработки нельзя будет использовать при создании мобильных платформ?

Кто стоит за Nuvia

Но для того, чтобы понять истинную цель сделки и те дивиденды, которые в итоге планирует получить Qualcomm, нужно понимать, кто основал стартап. А все дело в том, что трое основателей Nuvia прошли школу Apple. Так, Джон Бруно почти 5 лет был частью команды разработчиков мобильных платформ, а Ману Глати проработал в Купертино восемь лет и трудился он в подразделении, занимающемся созданием архитектуры платформ. Любопытно, что за плечами этих двух топ-менеджеров Nuvia и опыт работы в Google.

Но, пожалуй, главным действующим лицом тут стоит считать Джерарде Уильямсе III, который несколько лет возглавлял проект Apple Silicon. Другими словами, именно его можно считать главным архитектором мобильных чипов, начиная с A7.

Джерарде Уильямсе III в свое время стал участником скандала и объектом судебных преследований со стороны Apple. Концерн из Купертино подал на него в суд за то, что тот, работая на него, параллельно занимался созданием собственно стартапа, чем нарушил условия трудового контракта. Очевидно, что «яблочная» компания считала, что он использовал доступ к разработкам компании для того, чтобы применить их уже в продуктах, созданных Nuvia или перепродать конкурентам. Доказать это не удалось, и Джерарде Уильямсе III был лишь признан Фемидой виновным в нарушении условий трудового договора в части запрета создавать собственные фирмы в период трудоустройства в Apple.

Сам бывший глава подразделения Apple Silicon не остался в долгу и подал иск против Apple, обвинив ее в слежке за ним. В частности, по его мнению, не имея на то оснований, концерн из Купертино прослушивал его звонки и контролировал переписку. И делалось это именно с целью воспрепятствовать ему начать собственный бизнес, компания «ограничивала свободу предпринимателей и душила появление новых технологий от сторонних компаний». Чуть позже он инициировал судебное преследование Apple за то, что она переманивала сотрудников Nuvia к себе под «крыло».

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Очевидно, что Qualcomm нужны «мозги» и наработки Nuvia. Шутка ли, заполучить опыт и знание тех людей, которые создавали одни из лучших мобильных платформ от Apple. Чипмейкеру нужны технологии, которые в итоге помогут ему стать независимым и самому диктовать условия на рынке. И конечно же, очень хочется Qualcomm утереть нос Apple и создать наконец-то продукт, который заткнет за пояс ее чипы Bionic.

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Источник: techcrunch