Qualcomm объяснила нейминг Snapdragon 888 5G и еще три компании подтвердили выпуск флагманов с новым чипом

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Meizu, Oppo и OnePlus готовят флагманы с Snapdragon 888 5G

Центральным событием вчерашнего дня стал анонс флагманской аппаратной платформы Snapdragon 888 5G, о которой мы будем говорить еще много и не раз. Одним из вопросов, касающихся нового чипа, стал тот, почему он получил такое название, а не Snapdragon 875, как и предполагалось ранее и было бы логичным шагом.

Как оказалось, все дело в удачном сочетании цифр. Дело в том, что 888 является счастливой комбинацией в Китае. Вот таким ненавязчивым образом Qualcomm сделала реверанс в пользу производителей из Поднебесной, которые в основной своей массе и выпустят устройства на базе Snapdragon 888 5G.

После анонса целый ряд компаний посчитали делом чести сообщить о своем желании выпустить флагманы с новой аппаратной платформой. Первой стала компания и ее первенцем будет Xiaomi Mi 11. Аналогичное заявление сделала и Meizu. А сообщил об этом технический директор компании и с большой долей вероятности Snapdragon 888 5G ляжет в основу Meizu 18. Кстати, в следующем году Meizu отмечает 18 лет с момента своего основания.

Мало кто сомневался, что OnePlus также предложит новую платформу Qualcomm в своем следующем поколении флагманов. Теперь компания подтвердила это предположение и официально сообщила, что запустит новый флагман в первой половине следующего года.

О выходе смартфона с Snapdragon 888 5G поведала и Oppo. Он выйдет в первом квартале 2021 года и станет частью семейства Oppo Find X.

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Источники: androidauthority, mydrivers, mydrivers