Qualcomm отреагировала на заявление MediaTek о «накручивании» цифр в бенчмарках

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Не так давно мастера AnandTech поймали за руку MediaTek в попытках ввести в заблуждение пользователей в части производительности чипов. Как оказалось, процессоры MediaTek способны распознавать запуск программ для тестирования железа и включать «турборежим», разгоняющий платформу по максимуму в бенчмарках.

В свое оправдание чипмейкер заявил, что подобный «спортивный» режим нормальная практика в индустрии и прочие производители процессоров прибегают к ней. А еще производители смартфонов вправе отключать эту фичу, если посчитают нужным.

Это заявление не осталось незамеченным со стороны Qualcomm, которая решила прокомментировать его. В частности, компания уверяет, что не использует в своей работе так называемый «белый список» приложений-бенчмарков, при запуске которых работа процессора переходит в «турборежим» только бы набить побольше баллов в тестах.

По мнению Qualcomm, действия с использованием «белого списка» утилит, как правило, считаются обманом, который нивелирует ценность и достоверность синтетических тестов, призванные показывать реальную производительность устройств при повседневной эксплуатации.

Источник: androidauthority