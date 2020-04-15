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  • Qualcomm отреагировала на заявление MediaTek о «накручивании» цифр в бенчмарках

Qualcomm отреагировала на заявление MediaTek о «накручивании» цифр в бенчмарках

15.04.2020 1912 3

Не так давно мастера AnandTech поймали за руку MediaTek в попытках ввести в заблуждение пользователей в части производительности чипов. Как оказалось, процессоры MediaTek способны распознавать запуск программ для тестирования железа и включать «турборежим», разгоняющий платформу по максимуму в бенчмарках.

 

Qualcomm отреагировала на заявление MediaTek о «накручивании» цифр в бенчмарках – фото 1

 

В свое оправдание чипмейкер заявил, что подобный «спортивный» режим нормальная практика в индустрии и прочие производители процессоров прибегают к ней. А еще производители смартфонов вправе отключать эту фичу, если посчитают нужным.

 

Это заявление не осталось незамеченным со стороны Qualcomm, которая решила прокомментировать его. В частности, компания уверяет, что не использует в своей работе так называемый «белый список» приложений-бенчмарков, при запуске которых работа процессора переходит в «турборежим» только бы набить побольше баллов в тестах.

 

По мнению Qualcomm, действия с использованием «белого списка» утилит, как правило, считаются обманом, который нивелирует ценность и достоверность синтетических тестов, призванные показывать реальную производительность устройств при повседневной эксплуатации.

 

Источник: androidauthority

Qualcomm
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
pedowan
Qualcomm верить - Ковтуном быть
15.04.2020 11:44
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Игорь Царских
А кто-то написал, что верит Qualcomm? Или просто рассказали об ответе Qualcomm? "недо Стас pedowan" ты претендовал на роль обличителя? Мимо, ты профан и лох педован, который логического мышления и подражатель других
15.04.2020 12:00
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Александр
Игорь Царских, ты видешь то что пишешь? Логика...
15.04.2020 15:44
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Qualcomm отреагировала на заявление MediaTek о «накручивании» цифр в бенчмарках