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Qualcomm продвигает 5G в массы. Новый процессор принесёт новый стандарт в недорогие средняки

17.06.2020 312 2

Сегодня Qualcomm анонсировала первый в своей истории процессор 600-й серии с поддержкой 5G! Чип называется Snapdragon 690, его относительная недорогая стоимость согласуется с намерением компании «сделать 5G более доступным для потребителей во всем мире».﻿

 

Подробности

 

Snapdragon 690

 

Чипсет стал преемником Snapdragon 675. Главным отличием от младшей модели стала возможность работы в сетях 5G. Ожидается, что новинки на базе этого процессора в скором времени покажут Nokia, LG, Motorola, Sharp, TCL и Wingtech. 

 

Snapdragon 690 поддерживает глобальные диапазоны 5G ниже 6 ГГц и режимы SA и NSA. К сожалению, Qualcomm решила оставить mmWave для своих более мощных и дорогих предложений, так что в Snapdragon 690 этой технологии не будет. В любом случае, по сравнению с предыдущей версией, вы можете ожидать прирост скорости процессора на 20%, а графика станет быстрее на 60%. 

 

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Помимо 5G, чипсет получил ещё несколько полезных фишек. Среди них возможность записи HDR видео в 4K / 30 FPS и поддержка до 192 МП. Кроме того, было сказано о серьёзном улучшении технологии кодирования видео.﻿﻿

 

Snapdragon 690

 

Теперь производители также получат новые возможности для дисплеев. С выходом Snapdragon 690 компании смогут оснащать свои недорогие устройства FHD экранами с частотой обновления 120 Гц. Работа была проведена и над улучшением возможностей собственного AI Engine, который сделает опыт использования смартфона приятнее.

 

Презентованный в прошлом году Snapdragon 765G только-только начал активно появляться в смартфонах крупных брендов. Исходя из этого, можно предположить, что увидеть первые устройства на новом чипе, мы, скорее всего, сможет только во второй половины этого года.

 

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Источник:

GSMarena

Qualcomm Snapdragon 5G
Автор: elders0n Дата публикации: 17.06.2020

Комментарии

Всего комментариев: 2
 
Кирилл 2
Где характеристики процессора? Где рассказ о ядрах и видеоускорителе, которые вошли в его состав? Что за отсебятина с поддержкой 192 мп камер /по факту 48 мп или 32 мп и 16 мп? Какой модем установлен? Какой прирост мощности? Главные отличия от Snapdragon 675: другие ядра, другой GPU, ISP, DSP, поддержка камер, модем и 8 нм процесс. Где обо всем этом сказано? А не главное отличие поддержка 5G. Статься на отъебись. Никакой конкретики только бла бла НИ О ЧЕМ. Стыдно за такой материал
17.06.2020 10:02
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Николай Кондратьев 0
Кирилл, поддерживаю
17.06.2020 10:35
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Qualcomm продвигает 5G в массы. Новый процессор принесёт новый стандарт в недорогие средняки