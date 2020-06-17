Qualcomm продвигает 5G в массы. Новый процессор принесёт новый стандарт в недорогие средняки

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Сегодня Qualcomm анонсировала первый в своей истории процессор 600-й серии с поддержкой 5G! Чип называется Snapdragon 690, его относительная недорогая стоимость согласуется с намерением компании «сделать 5G более доступным для потребителей во всем мире».﻿

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Чипсет стал преемником Snapdragon 675. Главным отличием от младшей модели стала возможность работы в сетях 5G. Ожидается, что новинки на базе этого процессора в скором времени покажут Nokia, LG, Motorola, Sharp, TCL и Wingtech.

Snapdragon 690 поддерживает глобальные диапазоны 5G ниже 6 ГГц и режимы SA и NSA. К сожалению, Qualcomm решила оставить mmWave для своих более мощных и дорогих предложений, так что в Snapdragon 690 этой технологии не будет. В любом случае, по сравнению с предыдущей версией, вы можете ожидать прирост скорости процессора на 20%, а графика станет быстрее на 60%.

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Помимо 5G, чипсет получил ещё несколько полезных фишек. Среди них возможность записи HDR видео в 4K / 30 FPS и поддержка до 192 МП. Кроме того, было сказано о серьёзном улучшении технологии кодирования видео.﻿﻿

Теперь производители также получат новые возможности для дисплеев. С выходом Snapdragon 690 компании смогут оснащать свои недорогие устройства FHD экранами с частотой обновления 120 Гц. Работа была проведена и над улучшением возможностей собственного AI Engine, который сделает опыт использования смартфона приятнее.

Презентованный в прошлом году Snapdragon 765G только-только начал активно появляться в смартфонах крупных брендов. Исходя из этого, можно предположить, что увидеть первые устройства на новом чипе, мы, скорее всего, сможет только во второй половины этого года.

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Источник:

GSMarena