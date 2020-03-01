Раскрыли дизайн Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

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Samsung продолжает планомерно обновлять модельный ряд смартфонов A-серии и в скором времени должны представить Galaxy A41. На этой неделе в сеть утекли изображения этой модели, а также часть характеристик. Рендеры новинки были созданы известным инсайдером @OnLeaks.

Так же как в других моделях компании, здесь решили предложить прямоугольный блок основной камеры, чтобы привести все смартфоны компании к единому дизайн-коду в оформлении «спинки». Сама камера тройная и, судя по надписи на модуле, один из датчиков имеет разрешение 48-мегапикселей. Отметим также использование геометрического узора, чтобы тыльная крышка была узнаваемой и немного отличались от прочих устройств компании.

Скорее всего, задняя панель изготовлена из пластика, который покрыт глянцевым защитным стеклом, создающий эффект зеркала. Размеры аппарата 150х70х7,9 мм. Есть основания полагать, что датчик отпечатков пальцев встроили экран, а значит, нас ждет AMOLED-дисплей. И это будет Infinity-U матрица с каплевидной выемкой для фронталки.

На правой боковой грани находится качелька регулировки громкости и кнопка включения/выключения, а на нижней грани мы можем видеть порт USB Type-C, решетку для динамика и 3,5 мм разъем для наушников.

О характеристиках Galaxy A41 известно, что он может получить чип Helio P65, аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, а также флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

Источник: pricebaba﻿

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