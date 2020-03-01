Где купить дешевле?

Раскрыли дизайн Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

01.03.2020 1670 5

 

Samsung продолжает планомерно обновлять модельный ряд смартфонов A-серии и в скором времени должны представить Galaxy A41. На этой неделе в сеть утекли изображения этой модели, а также часть характеристик. Рендеры новинки были созданы известным инсайдером @OnLeaks.

 

Раскрыли дизайн Samsung Galaxy A41 с тройной камерой – фото 1

 

Так же как в других моделях компании, здесь решили предложить прямоугольный блок основной камеры, чтобы привести все смартфоны компании к единому дизайн-коду в оформлении «спинки». Сама камера тройная и, судя по надписи на модуле, один из датчиков имеет разрешение 48-мегапикселей. Отметим также использование геометрического узора, чтобы тыльная крышка была узнаваемой и немного отличались от прочих устройств компании.

 

Раскрыли дизайн Samsung Galaxy A41 с тройной камерой – фото 2

 

Скорее всего, задняя панель изготовлена из пластика, который покрыт глянцевым защитным стеклом, создающий эффект зеркала. Размеры аппарата 150х70х7,9 мм. Есть основания полагать, что датчик отпечатков пальцев встроили экран, а значит, нас ждет AMOLED-дисплей. И это будет Infinity-U матрица с каплевидной выемкой для фронталки.

 

На правой боковой грани находится качелька регулировки громкости и кнопка включения/выключения, а на нижней грани мы можем видеть порт USB Type-C, решетку для динамика и 3,5 мм разъем для наушников.

 

 

О характеристиках Galaxy A41 известно, что он может получить чип Helio P65, аккумулятор емкостью 3500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 15 Вт, а также флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб.

 

Источник: pricebaba﻿

 

Прощайте обновления: Samsung не подарит S8 и Note 8 Android 10﻿

 

Samsung решил оптимизировать OLED-панель для 5G-смартфонов

 

﻿Первый день продаж Samsung Galaxy S20 стал провальным﻿

 

Samsung Galaxy A41 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 01.03.2020

Комментарии

Всего комментариев: 5
 
Роман
Слава Богу что с нормальными габаритами а не очередное весло , ему бы ещё IPS display , АМОЛЕД не очень люблю
01.03.2020 15:31
Ответить
INN
Он что проще М31 который стоит $230 ? Хотелось тогда цену узнать, только из за амоледа надо брать.
01.03.2020 15:29
Ответить
Артём Рахманов
В жизни не куплю. Меня мой хонор устраивает, пусть он 2к18. Хонор 10. Не поменяю стекло с металлом на говеный пластик.
01.03.2020 14:04
Ответить
Ioniy
В жизни не куплю смартфон с амолед дисплеем, даже если он будет #1 во всех тестах! Потому что в жопу этот мерцющий шимом экран и эту вашу фальшивую технологию DC Dimming!
01.03.2020 09:48
Ответить
INN
Вася, флаг тебе в руки, пользуйся старьем, сейчас смарты за 220$ на современные технологии переходят.
01.03.2020 15:34
Ответить

telegram__banner.png
Раскрыли дизайн Samsung Galaxy A41 с тройной камерой